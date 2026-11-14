Hà Nội điều chỉnh pháp lý Khu đô thị AIC ở Mê Linh

Điều chỉnh quyết định giao đất sau gần 18 năm

Ngày 10/11/2026, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6160/QĐ-UBND, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao đất đợt 1 để thực hiện Khu đô thị AIC tại khu vực huyện Mê Linh trước đây. Theo quyết định mới, tên thương mại của dự án được xác định là Khu đô thị Diamond Flora; tên doanh nghiệp được giao đất được điều chỉnh thành CTCP Đầu tư Bất động sản Hoa Thủ Đô.

Đáng chú ý, quyết định ghi rõ Hoa Thủ Đô có mã số doanh nghiệp 2500293742, đăng ký lần đầu ngày 26/2/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 23 vào ngày 20/7/2026. Như vậy, nội dung điều chỉnh của Hà Nội là cập nhật tên người được giao đất trong quyết định năm 2008, không phải một quyết định chuyển nhượng dự án cho một pháp nhân hoàn toàn mới.

Phối cảnh tổng thể dự án Khu đô thị AIC Mê Linh.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được công bố, người đại diện pháp luật của Hoa Thủ Đô là ông Trương Quang Minh. Ông Minh đồng thời là người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD (mã chứng khoán: VHD), theo hồ sơ doanh nghiệp và thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ đăng ký của Hoa Thủ Đô hiện cũng đặt tại tầng 7, tòa nhà VINAHUD, số 105 Nguyễn Bá Khoản, Hà Nội.

Về quy mô, Quyết định 6160 xác định diện tích đất giao, cho thuê trong đợt điều chỉnh là 895.557 m², tương đương khoảng 89,56 ha. Trong cơ cấu diện tích được điều chỉnh, có 388.358 m² đất ở; 65.113 m² đất thương mại, dịch vụ công cộng và trường học; 356.465 m² đất cây xanh, giao thông; cùng 85.621 m² đất giao UBND xã Mê Linh quản lý, đề xuất phương án sử dụng. Trong phần đất giao xã, có 58.008 m² được bố trí nhà ở xã hội để thực hiện dự án riêng.

Đáng lưu ý, thời hạn sử dụng đất đối với phần đất ở và đất thương mại, dịch vụ được tính 50 năm kể từ ngày 23/7/2008, thời điểm ban hành quyết định giao đất ban đầu. Chủ đầu tư được giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở; phần đất thương mại, dịch vụ được Nhà nước cho thuê và thu tiền thuê đất hằng năm. Với đất cây xanh, giao thông, doanh nghiệp có trách nhiệm đầu tư xây dựng rồi bàn giao cho cơ quan chuyên ngành và chính quyền địa phương quản lý.

Theo quyết định mới, tên thương mại của dự án được xác định là Khu đô thị Diamond Flora; tên doanh nghiệp được giao đất được điều chỉnh thành CTCP Đầu tư Bất động sản Hoa Thủ Đô.

Quyết định mới cũng cho thấy quá trình hoàn thiện pháp lý và giải phóng mặt bằng vẫn còn những phần việc phải tiếp tục. Hoa Thủ Đô phải phối hợp với cơ quan chức năng xác định nghĩa vụ tài chính về đất, tiền thuê đất, khoản phải nộp liên quan đến diện tích đất trồng lúa và các nghĩa vụ còn thiếu (nếu có). Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp mới liên hệ cơ quan chuyên môn để được bàn giao đất trên bản đồ và ngoài thực địa, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Đặc biệt, doanh nghiệp phải phối hợp với UBND xã Mê Linh hoàn thành giải phóng mặt bằng 9.227,4 m² đất còn lại trong quý II/2027 và hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất đối với 43.880,4 m² còn lại để báo cáo thành phố. Quyết định cũng bổ sung phương thức giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, căn cứ điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị quyết 254/2025/QH15.

VINAHUD thu hẹp tài sản, chưa rõ vai trò vốn tại AIC

Trong khi pháp lý dự án AIC được điều chỉnh, báo cáo tài chính riêng quý III/2026 của VINAHUD cho thấy doanh nghiệp đang trải qua giai đoạn thu hẹp mạnh quy mô tài sản và cơ cấu đầu tư. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VINAHUD còn khoảng 120,76 tỷ đồng, giảm sâu so với mức hơn 1.603 tỷ đồng đầu năm. Nợ phải trả giảm từ khoảng 1.587,69 tỷ đồng xuống còn 109,87 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu còn khoảng 10,89 tỷ đồng.

Diễn biến này gắn với quá trình thu hồi vốn tại các khoản đầu tư lớn. Đầu năm 2026, danh mục đầu tư tài chính của VINAHUD có giá gốc gần 1.510 tỷ đồng, gồm khoản đầu tư 99,99% tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải trị giá 285,6 tỷ đồng; 100% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends trị giá hơn 1.189 tỷ đồng; cùng 35% vốn tại CTCP Đầu tư Bất động sản Viên Nam trị giá 34,4 tỷ đồng.

Địa chỉ đăng ký của Hoa Thủ Đô hiện cũng đặt tại tầng 7, tòa nhà VINAHUD, số 105 Nguyễn Bá Khoản, Hà Nội.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận VINAHUD thu hồi khoảng 1.474 tỷ đồng vốn góp đầu tư vào đơn vị khác trong 9 tháng. Con số này tương ứng với tổng giá trị ghi sổ ban đầu của hai khoản đầu tư tại Xuân Phú Hải và Friends. Thuyết minh báo cáo xác nhận ngày 17/4/2026, VINAHUD đã chuyển nhượng cổ phần tại Xuân Phú Hải theo hợp đồng số 01/2026/HĐCNCP/XPH/VHD-FR; khoản đầu tư tại Friends cũng không còn được ghi nhận ở thời điểm cuối kỳ. Như vậy, nguồn tiền thu hồi từ hoạt động đầu tư là một yếu tố đáng kể trong quá trình giảm dư nợ và thu hẹp bảng cân đối của doanh nghiệp.

Dù vậy, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của VINAHUD trong 9 tháng đầu năm vẫn âm khoảng 714,55 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư dương hơn 1.520 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính âm khoảng 807 tỷ đồng, chủ yếu gắn với việc trả nợ gốc vay. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ chỉ còn khoảng 2,71 tỷ đồng; dư nợ vay và nợ thuê tài chính giảm từ hơn 827,57 tỷ đồng đầu năm xuống còn khoảng 20,55 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính riêng của VINAHUD tại ngày 30/9/2026 chưa ghi nhận khoản đầu tư trực tiếp vào Hoa Thủ Đô hay Khu đô thị AIC. Tuy nhiên, sự trùng khớp về nhân sự lãnh đạo giữa hai doanh nghiệp, cùng những thông tin trước đây về việc VINAHUD nghiên cứu đầu tư tại Mê Linh, vẫn đặt ra câu hỏi về quan hệ sở hữu, dòng vốn và quyền lợi kinh tế giữa các pháp nhân. Những thông tin này cần được làm rõ để xác định vai trò thực tế của VINAHUD tại dự án AIC, cũng như đánh giá năng lực và nguồn lực triển khai khu đô thị gần 90 ha, có tổng vốn đầu tư dự kiến 13.000 tỷ đồng. Bởi sau quyết định điều chỉnh pháp lý của Hà Nội, dự án vẫn còn những phần việc quan trọng về giải phóng mặt bằng, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đầu tư hạ tầng.