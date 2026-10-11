Hà Nội điều chỉnh phân luồng qua cầu Xuân Mai từ ngày 12-10. Ảnh: PV.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, tại hướng từ Xuân Mai đi Miếu Môn, cấm toàn bộ ô tô, trừ xe buýt, lưu thông qua cầu Xuân Mai. Các phương tiện ô tô từ quốc lộ 6 đi đường Hồ Chí Minh được phân luồng theo hai lộ trình.

Lộ trình thứ nhất: Tại Km30+800 trên quốc lộ 6, phương tiện rẽ vào đường phố Gốt (xã Phú Nghĩa), đi đường Nam Tiến rồi ra đường Hồ Chí Minh. Lộ trình này chỉ áp dụng với xe có tải trọng dưới 10 tấn do đường Nam Tiến có biển hạn chế tải trọng 10 tấn.

Lộ trình thứ hai: Tại Km22+120 trên quốc lộ 6, phương tiện rẽ vào đường Máng 7, đi đường tỉnh 419, đường Nguyễn Văn Trỗi rồi ra đường Hồ Chí Minh. Lộ trình này cho phép tất cả các phương tiện lưu thông.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ Miếu Môn đi Xuân Mai vẫn lưu thông bình thường qua cầu Xuân Mai đến nút giao quốc lộ 6 - đường Hồ Chí Minh.

Phương án phân luồng điều chỉnh được thực hiện từ ngày 12-10 đến khi hoàn thành sửa chữa cầu Xuân Mai, dự kiến ngày 20-12-2026.

Để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung biển cấm, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng; bố trí lực lượng hướng dẫn phương tiện, đồng thời theo dõi tình hình giao thông để kịp thời xử lý những bất cập, phát sinh ùn tắc. Chính quyền các xã, phường Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Hòa Phú và Chương Mỹ có trách nhiệm thông tin phương án đến người dân, phối hợp điều tiết giao thông tại khu vực thi công và các tuyến kết nối.

Người điều khiển phương tiện, đặc biệt là ô tô đi từ Xuân Mai về hướng Miếu Môn, cần chú ý biển báo và lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm an toàn, tránh đi vào khu vực cấm.