Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông lên cầu Thăng Long

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực phía Bắc cầu Thăng Long nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc trong quá trình triển khai thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe giai đoạn 2.

Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông qua cầu Thăng Long từ ngày 16-10. (Ảnh minh hoạ).

Theo phương án, từ ngày 16/10 đến hết ngày 10/11/2026, các loại ô tô không được phép rẽ phải từ đường gom phía Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, để lên cầu trong khoảng thời gian từ 5h đến 22h hằng ngày.

Riêng đối với xe buýt, việc hạn chế lưu thông theo hướng này chỉ áp dụng trong các khung giờ cao điểm.

Các nội dung tổ chức giao thông khác tại khu vực tiếp tục được thực hiện theo phương án đã được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo trước đó.

Để bảo đảm phương án phân luồng được triển khai đồng bộ, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật và bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn tại những vị trí điều chỉnh giao thông.

Đồng thời, các đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, bổ sung sơn kẻ vạch tim đường gom nhằm hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng quy định. Việc điều chỉnh hệ thống biển báo phải hoàn thành trước ngày 16/10.

Các lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt cũng được yêu cầu nắm rõ phương án phân luồng để kịp thời hướng dẫn người điều khiển phương tiện, tránh xảy ra ùn tắc tại khu vực thi công.

Đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố có trách nhiệm điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt bị ảnh hưởng, đồng thời thông báo đến đơn vị vận hành và hành khách để chủ động sắp xếp kế hoạch đi lại.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình giao thông, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức điều tiết phương tiện và kịp thời phát hiện những bất cập phát sinh.

Trường hợp cần thiết, các đơn vị phải đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong suốt thời gian thi công.

Việc điều chỉnh phân luồng chỉ áp dụng đối với hướng rẽ phải từ đường gom phía Bắc lên cầu Thăng Long tại vị trí nêu trên. Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc.