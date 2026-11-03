Hà Nội điều chỉnh lộ trình xe máy, xe đạp qua khu vực ga S9 trên đường Kim Mã

Khu vực thi công ga ngầm S9. Ảnh: Tuấn Lương

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh nhằm tổ chức giao thông trong thời gian rào chắn thi công ga ngầm S9, khu vực đường Nguyễn Chí Thanh và đường Kim Mã (đoạn từ đền Voi Phục đến Nguyễn Chí Thanh), phường Giảng Võ.

Cụ thể, đối với xe máy, xe đạp đi trên đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng Văn Cao, khi qua khu vực rào chắn để vào trung tâm thành phố, phương tiện được hướng dẫn đi theo lộ trình: Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai (đoạn đối diện khách sạn Daewoo) - Kim Mã nhỏ (đối diện tòa nhà Metropolis) - Kim Mã - trung tâm thành phố.

Đối với phương tiện đi trên đường Kim Mã theo hướng từ đền Voi Phục đến Nguyễn Chí Thanh, lộ trình thay thế thứ nhất là: Kim Mã - Liễu Giai - Kim Mã nhỏ - Kim Mã - trung tâm thành phố. Phương tiện cũng có thể lựa chọn hướng Kim Mã - Nguyễn Văn Ngọc - Đào Tấn - Kim Mã nhỏ - Kim Mã - trung tâm thành phố.

Để bảo đảm giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn từ xa và tại chỗ; nghiên cứu phương án xén vỉa hè đường Đào Tấn để tăng khả năng lưu thông tại nút giao Liễu Giai - Đào Tấn. Đơn vị thi công được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả tối đa diện tích mặt đường.

Phòng Cảnh sát giao thông, lực lượng kiểm tra giao thông và chính quyền phường Giảng Võ phối hợp hướng dẫn phân luồng, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao liên quan, đồng thời xử lý vi phạm dừng đỗ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.