Hà Nội điều chỉnh lộ trình xe buýt phục vụ thi công Quốc lộ 1A

Các tuyến buýt số 62, 108, 113 được điều chỉnh lộ trình nhằm phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc lộ 1A. (Ảnh minh họa)

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 20/10, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội sẽ điều chỉnh điểm đầu cuối và lộ trình các tuyến xe buýt số 62, 108, 113 để phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc lộ 1A.

Cụ thể, tuyến buýt số 62 (Bến xe Yên Nghĩa - Thường Tín) có điểm cuối tại Thường Tín là Khu đô thị Him Lam 1, đường N27. Theo chiều đi, xe xuất phát từ Bến xe Yên Nghĩa, qua Quốc lộ 6, Ba La, Quang Trung, Tô Hiệu, Cầu Đen, Phùng Hưng (Hà Đông), đường Cầu Bươu, đường 70, Phan Trọng Tuệ, Ngọc Hồi, Liên Ninh, Quán Gánh, Quốc lộ 1A, đường tỉnh 427B, Doãn Tuế đến điểm cuối. Chiều về đi theo lộ trình ngược lại.

Đối với tuyến buýt số 108 (Thường Tín - Minh Tân), chiều đi từ Khu đô thị Him Lam 1, đường N27, qua Doãn Tuế, đường vào khu dân cư Mễ Sơn, Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 428 (phía Đông) đến bãi đỗ xe buýt Minh Tân, gần cổng làng Thần Quy, xã Đại Xuyên. Chiều về đi theo lộ trình ngược lại.

Nhánh tuyến 108TC (Thường Tín - Đại Xuyên) cũng được điều chỉnh. Xe chạy từ Khu đô thị Him Lam 1 qua Doãn Tuế, đường vào khu dân cư Mễ Sơn, Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 428 (phía Đông), ngã ba Hoàng Nguyên, đường liên xã Đại Xuyên qua các thôn Sảo Hạ, Sảo Thượng, Quang Lãng đến bãi đỗ xe thôn Quang Lãng. Chiều về đi theo hướng ngược lại.

Với tuyến buýt số 113 (Thường Tín - Bến đò Vườn Chuối), xe xuất phát từ Khu đô thị Him Lam 1, đường N27, đi qua Doãn Tuế, đường tỉnh 427B, Quốc lộ 1A và các tuyến đường liên xã thuộc khu vực Thường Tín trước khi đến Bến đò Vườn Chuối qua đê sông Hồng. Chiều về, xe đi qua các tuyến đường liên xã, Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 429, đường tỉnh 427B và Doãn Tuế để trở lại điểm đầu.

Việc điều chỉnh được thực hiện nhằm phục vụ quá trình thi công dự án, với các lộ trình cụ thể được tổ chức theo từng chiều đi và chiều về của các tuyến.