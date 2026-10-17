Hà Nội điều chỉnh lộ trình 4 tuyến buýt phục vụ thi công Quốc lộ 1A

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối và lộ trình các tuyến xe buýt số 62, 108, 108TC và 113 nhằm phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc lộ 1A. Phương án điều chỉnh được áp dụng từ ngày 20/10/2026.

Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh lộ trình 4 tuyến xe buýt phục vụ thi công Quốc lộ 1A. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, điểm đầu, điểm cuối các tuyến được tổ chức tại Khu đô thị Him Lam 1, đường N27, huyện Thường Tín. Một số đoạn hành trình qua đường Doãn Tuế, đường tỉnh 427B, Quốc lộ 1A và khu vực dân cư Mễ Sơn được điều chỉnh phù hợp với phương án thi công.

Cụ thể, tuyến buýt số 62 (Bến xe Yên Nghĩa - Thường Tín), chiều đi từ Bến xe Yên Nghĩa theo Quốc lộ 6, Ba La, đường Quang Trung, Tô Hiệu, Cầu Đen, Phùng Hưng, đường Cầu Bươu, đường 70, Phan Trọng Tuệ, Ngọc Hồi, Liên Ninh, Quán Gánh, Quốc lộ 1A, đường tỉnh 427B, đường Doãn Tuế và kết thúc tại Khu đô thị Him Lam 1, đường N27. Chiều về đi theo lộ trình ngược lại.

Đối với tuyến buýt số 108 (Thường Tín - Minh Tân), xe xuất phát từ Khu đô thị Him Lam 1, đường N27, đi theo đường Doãn Tuế, đường vào khu dân cư Mễ Sơn, Quốc lộ 1A, đường tỉnh 428 phía đông và kết thúc tại bãi đỗ xe buýt Minh Tân, gần cổng làng Thần Quy, xã Đại Xuyên. Chiều về đi theo hướng ngược lại.

Với nhánh tuyến 108TC (Thường Tín - Đại Xuyên), hành trình được tổ chức qua đường Doãn Tuế, khu dân cư Mễ Sơn, Quốc lộ 1A, đường tỉnh 428 phía đông, ngã ba Hoàng Nguyên và đường liên xã Đại Xuyên, qua các thôn Sảo Hạ, Sảo Thượng, Quang Lãng, đến bãi đỗ xe thôn Quang Lãng. Chiều về đi theo lộ trình ngược lại.

Trong khi đó, tuyến buýt số 113 (Thường Tín - Bến đò Vườn Chuối) từ Khu đô thị Him Lam 1 đi theo đường Doãn Tuế, đường tỉnh 427B, Quốc lộ 1A và các tuyến đường liên xã thuộc khu vực Thắng Lợi, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên; sau đó kết nối qua các xã Thụy Phú, Văn Nhân, Nhân Vực, đê sông Hồng để đến Bến đò Vườn Chuối. Chiều về được tổ chức theo hướng ngược lại.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, việc điều chỉnh lộ trình nhằm bảo đảm hoạt động của mạng lưới xe buýt phù hợp với phương án tổ chức giao thông trong thời gian thi công, đồng thời duy trì kết nối vận tải hành khách công cộng giữa khu vực Thường Tín với Hà Đông và các địa bàn lân cận.

Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị vận hành cập nhật lộ trình khai thác, thông tin đến hành khách về những thay đổi liên quan đến điểm đầu, điểm cuối và hành trình các tuyến. Công tác theo dõi hoạt động vận hành cũng cần được tăng cường để kịp thời nắm bắt những phát sinh trong thực tế, phối hợp xử lý các bất cập, bảo đảm xe buýt hoạt động theo phương án được thông báo.

Đối với hành khách thường xuyên sử dụng các tuyến buýt số 62, 108, 108TC và 113, việc nắm bắt lộ trình mới trước khi di chuyển sẽ giúp chủ động lựa chọn điểm lên, xuống xe, hạn chế ảnh hưởng đến lịch trình cá nhân.