Hà Nội điều chỉnh lộ trình 3 tuyến xe buýt phục vụ thi công Quốc lộ 1A

Hà Nội điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối và lộ trình các tuyến buýt số 62, 108, 108TC và 113. (Ảnh: ĐN)

Việc điều chỉnh lộ trình liên quan các tuyến buýt kết nối khu vực Thường Tín với Hà Đông và các địa bàn lân cận.

Theo phương án điều chỉnh, điểm đầu, điểm cuối của các tuyến được xác định tại Khu đô thị Him Lam 1, đường N27, Thường Tín. Một số đoạn tuyến đi qua đường Doãn Tuế, Đường tỉnh 427B, Quốc lộ 1A và khu vực dân cư Mễ Sơn được tổ chức lại phù hợp với phương án phục vụ thi công.

Đối với tuyến buýt số 62 (Bến xe Yên Nghĩa-Thường Tín), chiều đi từ Bến xe Yên Nghĩa theo Quốc lộ 6, Ba La, đường Quang Trung, Tô Hiệu, Cầu Đen, Phùng Hưng (Hà Đông), đường Cầu Bươu, Đường 70, Phan Trọng Tuệ, Ngọc Hồi, Liên Ninh, Quán Gánh, Quốc lộ 1A, Đường tỉnh 427B, đường Doãn Tuế và kết thúc tại Khu đô thị Him Lam 1, Đường N27, Thường Tín.

Ở chiều về, xe xuất phát từ Khu đô thị Him Lam 1, Đường N27, đi theo đường Doãn Tuế, Đường tỉnh 427B, Quốc lộ 1A, Quán Gánh, Liên Ninh, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, Đường 70, đường Cầu Bươu, Phùng Hưng, Cầu Đen, Tô Hiệu, Quang Trung, Ba La, Quốc lộ 6 và trở lại Bến xe Yên Nghĩa.

Đối với tuyến buýt số 108 (Thường Tín-Minh Tân), chiều đi từ Khu đô thị Him Lam 1, Đường N27, theo đường Doãn Tuế, đường vào khu dân cư Mễ Sơn, Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 428 phía đông, đến Minh Tân, kết thúc tại bãi đỗ xe buýt Minh Tân, gần cổng làng Thần Quy, xã Đại Xuyên. Chiều về đi theo hướng ngược lại, từ bãi đỗ xe buýt Minh Tân qua Tỉnh lộ 428 phía đông, Quốc lộ 1A, đường vào khu dân cư Mễ Sơn, đường Doãn Tuế để về điểm cuối tại Thường Tín.

Đối với nhánh tuyến 108TC (Thường Tín-Đại Xuyên), chiều đi từ Khu đô thị Him Lam 1, Đường N27, qua đường Doãn Tuế, đường vào khu dân cư Mễ Sơn, Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 428 phía đông, ngã ba Hoàng Nguyên, đường liên xã Đại Xuyên, qua các thôn Sảo Hạ, Sảo Thượng, Quang Lãng, đến bãi đỗ xe thôn Quang Lãng. Chiều về đi theo chiều ngược lại qua các thôn Quang Lãng, Sảo Thượng, Sảo Hạ, ngã ba Hoàng Nguyên, Tỉnh lộ 428 phía đông, Quốc lộ 1A, đường vào khu dân cư Mễ Sơn, đường Doãn Tuế và trở lại Khu đô thị Him Lam 1.

Đối với tuyến buýt số 113 (Thường Tín-Bến đò Vườn Chuối), chiều đi từ Khu đô thị Him Lam 1, Đường N27, qua đường Doãn Tuế, Đường tỉnh 427B, Quốc lộ 1A, đường liên xã thuộc các xã Thắng Lợi, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên, sau đó qua Quốc lộ 1A, đường liên xã thuộc các xã Thụy Phú, Văn Nhân, Nhân Vực, đê sông Hồng và đến Bến đò Vườn Chuối.

Chiều về, xe xuất phát từ Bến đò Vườn Chuối, đi theo đê sông Hồng, đường liên xã qua các xã Thụy Phú, Văn Nhân, Nhân Vực, Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 429, đường liên xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến, Thắng Lợi, sau đó qua Quốc lộ 1A, Đường tỉnh 427B, đường Doãn Tuế và kết thúc tại Khu đô thị Him Lam 1, Đường N27, Thường Tín.

Việc điều chỉnh nhằm tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt phù hợp với quá trình thi công dự án. Hành khách sử dụng các tuyến buýt nêu trên cần lưu ý điểm đầu, điểm cuối và lộ trình mới để chủ động lựa chọn hành trình, bảo đảm việc đi lại thuận tiện.