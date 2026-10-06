Hà Nội điều chỉnh lại quy hoạch đô thị sông Hồng

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5405/QĐ-UBND ngày 30-9-2026, bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 6142/QĐ-UBND ngày 11-12-2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng còn gắn với quá trình tổ chức lại không gian đô thị. Ảnh minh hoạ: Phạm Hùng/Hà Nội mới

Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này theo quy định mới, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và các định hướng phát triển mới của thành phố.

Cụ thể, việc nghiên cứu, lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở sẽ được thực hiện theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố về quy hoạch không gian ngầm, quy hoạch đô thị, nông thôn và kiến trúc trên địa bàn.

Trình tự, nội dung và thành phần hồ sơ lập quy hoạch được thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn cùng các quy định pháp luật hiện hành.

Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Xây dựng được giao tiếp tục tổ chức lập quy hoạch, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Thành phố yêu cầu các đơn vị kế thừa những nội dung đã được nghiên cứu, triển khai trước đây, bảo đảm tiến độ và không làm gián đoạn quá trình lập quy hoạch. Các công việc, hồ sơ, hợp đồng và kinh phí đã thực hiện cũng được xử lý theo đúng quy định và thẩm quyền.

Trước đó, TP. Hà Nội đã triển khai lấy ý kiến nhân dân, cơ quan, tổ chức và chuyên gia đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000. Phạm vi nghiên cứu là đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Thành phố xác định việc lấy ý kiến rộng rãi nhằm tiếp thu tâm tư, nguyện vọng của người dân, nâng cao chất lượng đồ án, tạo sự đồng thuận và bảo đảm quy hoạch được triển khai công khai, minh bạch.

Theo thông tin được công bố, có 16 phường, xã nằm trong ranh giới quy hoạch và 8 phường, xã thuộc vùng ảnh hưởng tham gia quá trình lấy ý kiến.

Các nội dung được đặt ra trong quá trình hoàn thiện quy hoạch bao gồm yêu cầu phát triển đô thị, tổ chức không gian, hạ tầng và đặc biệt là bảo đảm an toàn phòng, chống lũ. Thành phố yêu cầu việc điều chỉnh phải hài hòa giữa mục tiêu phát triển đô thị với yêu cầu bảo đảm an toàn khu vực sông Hồng.

Việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được đặt trong định hướng phát triển không gian chiến lược của Thủ đô, trong đó sông Hồng được xác định là không gian quan trọng về cảnh quan, văn hóa, lịch sử, môi trường và kết nối đô thị.

Do đó, việc bãi bỏ quyết định cũ và lập lại nhiệm vụ theo quy định mới nhằm cập nhật cơ sở pháp lý, đồng bộ với các định hướng quy hoạch mới của Hà Nội, thay vì chấm dứt chủ trương điều chỉnh quy hoạch khu vực này.