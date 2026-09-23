Hà Nội điều chỉnh giao thông Vành đai 1 qua khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh

Khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh đang thi công cầu vượt. Ảnh: Tuấn Lương.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến qua cổng Bệnh viện Nhi Trung ương được tổ chức giao thông 2 chiều cho xe máy theo hướng Nguyễn Chí Thanh - Voi Phục, trên một phần của ½ mặt cắt thiết kế, với bề rộng mặt đường 8,2m. Đoạn từ cổng Bệnh viện Nhi Trung ương đến qua cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng tổ chức giao thông 2 chiều cho xe máy trên một phần ½ mặt cắt thiết kế, rộng 15m.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác tạm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội được yêu cầu bổ sung biển cấm dừng, đỗ và hạn chế tốc độ tại khu vực cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương; duy trì hệ thống chiếu sáng, bố trí biển báo từ xa và tại chỗ, đồng thời cử lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông phối hợp với Cảnh sát giao thông.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình giao thông để kịp thời phát hiện bất cập và điều chỉnh phương án khi cần thiết. Ban Quản lý dự án được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục cầu tại các nút giao Giảng Võ - Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh và tuyến La Thành thuộc phạm vi dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Công an thành phố phối hợp hướng dẫn, phân luồng, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. UBND các phường Láng, Giảng Võ bố trí lực lượng điều tiết giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ trái phép, đặc biệt tại khu vực hai bệnh viện.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn, giảm ùn tắc trong thời gian thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.