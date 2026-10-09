Hà Nội điều chỉnh giao thông Vành đai 1, đường La Thành đi một chiều từ hôm nay

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án tổ chức giao thông mới trên tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đường Vành đai 1 phục vụ thông xe toàn tuyến. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, các đoạn từ nút giao Hoàng Cầu đến gần nút giao Giảng Võ - Láng Hạ, từ nút giao Giảng Võ - Láng Hạ đến Nguyễn Chí Thanh và từ Nguyễn Chí Thanh đến Voi Phục đều tổ chức giao thông hai chiều trên từng chiều đường riêng biệt cho tất cả phương tiện.

Tại các khu vực gần vị trí thi công cầu cạn, phương tiện lưu thông theo bề rộng mặt đường hiện trạng. Riêng đường La Thành, tất cả phương tiện chỉ được đi một chiều từ Nguyễn Chí Thanh đến Voi Phục. Tổ chức giao thông tại các nút giao tiếp tục thực hiện theo phương án đã thông báo ngày 1/9/2026.

Để bảo đảm an toàn khi đưa tuyến đường vào khai thác, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung vạch sơn và các hạng mục an toàn giao thông; đồng thời duy trì chiếu sáng, rào chắn và mặt đường tại khu vực thi công.

Biển báo hướng dẫn từ xa và tại chỗ phải được bố trí đầy đủ, đặc biệt là chỉ dẫn lối vào Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Nhân lực cũng được bố trí phối hợp với Cảnh sát giao thông để hướng dẫn, phân luồng phương tiện.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm rà soát, thu hồi biển báo, dải phân cách và đảo giao thông tạm không còn phù hợp; bổ sung biển cấm đỗ tại những vị trí chưa được thể hiện trong bản vẽ thiết kế dự án.

Trong khi đó, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội phối hợp bố trí điểm dừng xe buýt, điều chỉnh luồng tuyến phù hợp với phương án mới. Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các vi phạm như đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép và không chấp hành biển báo.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên tuyến và khu vực lân cận, kịp thời xử lý những bất cập phát sinh, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc khi khai thác tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục dài khoảng 2,274km, mặt cắt ngang rộng 50m, điểm đầu tại nút giao Cát Linh – La Thành – Yên Lãng, điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Dự án có tổng mức đầu tư 7.210 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội, triển khai từ năm 2018 và dự kiến hoàn thành trong năm 2026 theo quyết định điều chỉnh gần nhất. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, công tác đào đất nền đường đã hoàn thành theo thiết kế. Các hạng mục đắp cát, thi công cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa cùng hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, tường chắn và vỉa hè đang tiếp tục được triển khai. Hệ thống chiếu sáng, cây xanh và phòng cháy, chữa cháy tại một số đoạn tuyến đã hoàn thành. Đáng chú ý, hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ – Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh là những hạng mục quan trọng, góp phần tăng năng lực thông hành, giảm xung đột giao thông trên toàn tuyến. Quá trình thi công gặp nhiều thách thức do mặt bằng chật hẹp, lưu lượng phương tiện lớn và yêu cầu duy trì giao thông. Theo thiết kế, cầu vượt tại nút giao Láng Hạ – Giảng Võ gồm 7 nhịp, dài khoảng 250,7m, rộng 18m, với 4 làn xe hai chiều. Cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh gồm 6 nhịp, dài khoảng 220,7m, có mặt cắt tương tự.