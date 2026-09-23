Hà Nội điều chỉnh giao thông Vành đai 1 đoạn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông đường Vành đai 1 (đoạn phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh) đi nút giao Voi Phục, thuộc địa bàn phường Láng và phường Giảng Võ.

(Ảnh minh họa)

Phương án điều chỉnh chính thức áp dụng từ ngày 22/9 cho đến khi có thông báo mới nhằm phục vụ thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Theo phương án điều chỉnh, giao thông 2 chiều được tổ chức cho các phương tiện xe máy theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục trên một phần đường của 1/2 mặt cắt thiết kế đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến qua cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, với bề rộng mặt đường là 8,2 m.

Đối với đoạn từ cổng Bệnh viện Nhi Trung ương đến qua cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục trên một phần đường của 1/2 mặt cắt thiết kế, bề rộng mặt đường là 15 m. Các nội dung tổ chức giao thông khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 1310/TB-SXD ngày 01/9/2026 của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến người dân, cơ quan, doanh nghiệp khu vực rào chắn.

Đơn vị này có trách nhiệm bổ sung biển cấm dừng đỗ, biển hạn chế tốc độ tại cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương; duy trì hệ thống chiếu sáng; bố trí đầy đủ biển báo giao thông cùng lực lượng hướng dẫn phân luồng phối hợp với Cảnh sát giao thông.

Đồng thời, cần tiếp tục theo dõi, tiếp thu ý kiến đóng góp để kịp thời điều chỉnh bất cập và đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục cầu, tuyến đường thuộc dự án.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn, giảm ùn tắc trong thời gian thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.