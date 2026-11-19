Ô tô đi một chiều trên hai đoạn đường Trần Hưng Đạo và Quán Sứ

Theo Thông báo số 1686/TB-SXD ngày 17/11/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông được triển khai tại khu vực nhà ga S12, đường chuyển làn và gara thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, thuộc phường Cửa Nam.

Cụ thể, trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ đường Yết Kiêu đến đường Quán Sứ, các phương tiện xe máy được phép lưu thông hai chiều. Riêng ô tô chỉ được đi một chiều theo hướng từ đường Yết Kiêu đến đường Quán Sứ.

Đối với đường Quán Sứ, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Trần Hưng Đạo, xe máy cũng được lưu thông hai chiều. Trong khi đó, ô tô chỉ được phép di chuyển một chiều theo hướng từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lý Thường Kiệt.

Các hướng lưu thông khác ngoài phạm vi điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Như vậy, việc điều chỉnh không đồng nghĩa với cấm toàn bộ ô tô hoặc xe máy đi qua hai tuyến đường. Người điều khiển phương tiện cần chú ý hướng lưu thông được quy định riêng cho từng loại xe và từng đoạn đường để chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trần Hưng Đạo và Quán Sứ để phục vụ thi công ga ngầm S12.

Bổ sung biển báo, điều chỉnh đèn tín hiệu để hạn chế ùn tắc

Để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian thi công, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thi công xây dựng phương án tổ chức thi công chi tiết, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả tối đa diện tích mặt đường phục vụ giao thông.

Đồng thời, chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa để người tham gia giao thông nhận biết, chủ động lựa chọn hướng đi. Các biển cấm dừng, đỗ xe cũng được bổ sung trên những tuyến đường xung quanh khu vực rào chắn nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại nút giao Quán Sứ - Lý Thường Kiệt và các nút giao lân cận, bảo đảm phù hợp với lưu lượng phương tiện sau khi tổ chức lại giao thông.

UBND phường Cửa Nam có trách nhiệm bố trí lực lượng phối hợp điều tiết giao thông; kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, dừng, đỗ xe trái phép gây mất an toàn và ùn tắc giao thông.

Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình lưu thông để kịp thời phát hiện bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế.

Người dân khi di chuyển qua khu vực Trần Hưng Đạo - Quán Sứ cần chú ý hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn và hướng lưu thông dành cho từng loại phương tiện, đặc biệt trong thời gian đầu triển khai phương án mới.