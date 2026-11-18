Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo, từ ngày 19/11/2026 đến hết ngày 31/5/2027, TP Hà Nội điều chỉnh tổ chức phân luồng giao thông trên phố Trần Hưng Đạo và Quán Sứ (phường Cửa Nam) để phục vụ thi công ga ngầm S12, đường chuyển làn và gara thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên hai tuyến phố Trần Hưng Đạo và Quán Sứ.

Cụ thể, trên phố Trần Hưng Đạo, đoạn từ Yết Kiêu đến Quán Sứ, các phương tiện xe máy được lưu thông hai chiều; ôtô chỉ được lưu thông một chiều theo hướng từ Yết Kiêu đi Quán Sứ.

Trên phố Quán Sứ, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo, xe máy được lưu thông hai chiều; ôtô chỉ được lưu thông một chiều theo hướng từ Trần Hưng Đạo đi Lý Thường Kiệt.

Để hạn chế nguy cơ ùn tắc trong thời gian thi công, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả tối đa diện tích mặt đường. Đồng thời, bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn từ xa và biển cấm dừng, đỗ xe trên các tuyến đường lân cận; thường xuyên rà soát, thu gọn rào chắn tại khu vực thi công nhà ga.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cũng được yêu cầu phối hợp với Công an TP Hà Nội điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Quán Sứ - Lý Thường Kiệt và các nút lân cận, bảo đảm phù hợp với lưu lượng phương tiện thực tế.

Bên cạnh đó, đơn vị cần phối hợp với UBND phường Cửa Nam thông tin rộng rãi phương án phân luồng để người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội và UBND phường Cửa Nam bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, gây cản trở giao thông quanh khu vực rào chắn.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cũng có trách nhiệm bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa, bảo đảm các phương tiện dễ dàng nhận biết, chủ động lựa chọn hướng lưu thông phù hợp. Đồng thời, bổ sung biển cấm dừng, đỗ xe trên các tuyến đường xung quanh khu vực thi công nhằm hạn chế tình trạng cản trở giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội giao các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình lưu thông, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực hai tuyến phố Trần Hưng Đạo và Quán Sứ là giải pháp cần thiết nhằm phục vụ thi công các hạng mục của tuyến đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội, đồng thời bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, sinh hoạt trong khu vực.