Hà Nội điều chỉnh giao thông trên đường La Thành

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Theo phương án được thông báo, việc điều chỉnh tổ chức giao thông được thực hiện thí điểm từ ngày 17/9 đến 6/10/2026. Phạm vi điều chỉnh thuộc địa bàn phường Láng và phường Giảng Võ, TP Hà Nội.

Trong thời gian thí điểm, các phương tiện trên đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng đi Trần Duy Hưng có nhu cầu đi đường Vành đai 1 được hướng dẫn lựa chọn các lộ trình qua Chùa Láng, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, nút Voi Phục để kết nối đường Vành đai 1; hoặc đi theo hướng Nguyễn Chí Thanh-Huỳnh Thúc Kháng kéo dài-nút Voi Phục-Vành đai 1.

Đối với các phương tiện trên đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng Văn Cao có nhu cầu đi đường Vành đai 1, phương án tổ chức giao thông hướng dẫn di chuyển qua nút giao Nguyễn Chí Thanh-Đào Tấn-Vành đai 2-nút giao Voi Phục-Vành đai 1. Các hướng lưu thông khác tiếp tục thực hiện theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, trong phạm vi rào chắn, đơn vị thi công sẽ tổ chức thi công cuốn chiếu từng phân đoạn dài từ 30 đến 50m trên một nửa mặt đường hiện trạng. Một nửa mặt đường còn lại được duy trì để phục vụ giao thông. Chỉ sau khi hoàn thành, hoàn trả mặt đường và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông mới chuyển sang thi công phân đoạn tiếp theo.

Để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội được yêu cầu tổ chức thi công cuốn chiếu, từng phân đoạn dài 30-50m. Nhà thầu chỉ được thi công trên một nửa mặt đường, dành phần còn lại cho phương tiện lưu thông. Sau khi hoàn trả mặt đường và bảo đảm điều kiện an toàn mới chuyển sang phân đoạn tiếp theo.

Chủ đầu tư và nhà thầu phải bố trí nhân lực hướng dẫn, phân luồng giao thông tại khu vực thi công, chuẩn bị phương án và thiết bị ứng trực để kịp thời xử lý ùn tắc, mất an toàn. Phương tiện phục vụ thi công chỉ được lưu thông trên phần đường đang khai thác trong khoảng thời gian từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung các công trình bảo đảm an toàn giao thông, biển báo và vạch sơn theo phương án thí điểm. Đồng thời, bổ sung biển cấm dừng, đỗ trên phố Chùa Láng theo chiều và đoạn từ ngõ 80 Chùa Láng đến phố Huỳnh Thúc Kháng.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội phối hợp hướng dẫn, phân luồng, kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị. UBND các phường Láng và Giảng Võ phối hợp điều tiết giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng, đỗ xe trái phép.

Trong thời gian thí điểm, cơ quan chức năng sẽ thường xuyên theo dõi tình hình giao thông để kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án nếu phát sinh bất cập.