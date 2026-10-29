Hà Nội điều chỉnh giao thông trên đường Cổ Linh, người dân cần lưu ý gì?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên đường Cổ Linh, đoạn từ tuyến đường này đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, phường Long Biên, để phục vụ thi công dự án đường trên cao kết nối với cao tốc.

Sở Xây dựng Hà Nội phân luồng giao thông đường Cổ Linh phục vụ thi công đường trên cao.

Theo đó, từ ngày 30/10/2026 đến hết ngày 30/1/2027, đơn vị thi công sẽ rào chắn di động làn xe sát vỉa hè ở cả hai bên đường Cổ Linh để xén vỉa hè, mở rộng mặt đường. Sau khi xén, phần vỉa hè còn lại rộng trung bình 1,5m dành cho người đi bộ; rào chắn chiếm khoảng 1m mặt đường, phần còn lại dành cho các phương tiện lưu thông.

Việc thi công được triển khai cuốn chiếu theo từng đoạn dài 20-30m. Sau mỗi đoạn, đơn vị thi công phải thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt đường trước khi chuyển sang khu vực tiếp theo nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Để giảm nguy cơ ùn tắc, phương tiện phục vụ thi công chỉ được ra ngoài phạm vi rào chắn trong khung giờ từ 22h đến trước 5h sáng hôm sau. Trước 5h, các phương tiện phải di chuyển về nơi tập kết, không dừng, đỗ trong khu vực thi công gây cản trở giao thông.

Trong suốt quá trình thi công, khu vực công trường phải được bố trí đầy đủ hàng rào, biển báo, đèn cảnh báo và các lớp chỉ dẫn từ xa. Lực lượng chức năng phối hợp điều tiết giao thông, kịp thời xử lý các tình huống ùn tắc phát sinh.

Đáng chú ý, vào các ngày lễ, Tết, thời điểm diễn ra lễ hội tại khu vực hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, đơn vị thi công phải thu dọn máy móc, vật liệu, đất đá và hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông để bảo đảm việc đi lại.

Người dân lưu thông qua đường Cổ Linh trong thời gian này cần chú ý hệ thống biển báo, chủ động giảm tốc độ và tuân thủ hướng dẫn phân luồng để bảo đảm an toàn.