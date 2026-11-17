Phố Trần Khát Chân. Ảnh minh họa

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, giai đoạn 1 được thực hiện từ ngày 20-11 đến 20-12, trên phố Lương Yên và đường Trần Khát Chân, đồng thời triển khai một số vị trí thi công trên phố Kim Ngưu.

Cụ thể, trên phố Lương Yên, đoạn từ cột 19A (khu vực điểm ép rác gần cửa khẩu Vân Đồn) đến trước số nhà 81 Lương Yên, dài khoảng 506m, lòng đường bị thu hẹp còn 3-3,5m. Các phương tiện xe máy được lưu thông hai chiều; ô tô lưu thông một chiều theo hướng từ Trần Khánh Dư đến Trần Khát Chân.

Việc rào chắn được thực hiện từ 22h hằng ngày, thu dọn và hoàn trả mặt bằng trước 5h sáng hôm sau. Trên đường Trần Khát Chân, khu vực từ ngã ba giao phố Lương Yên đến ngã ba giao phố Kim Ngưu có các vị trí rào chắn phục vụ thi công, khiến lòng đường bị thu hẹp còn khoảng 6m.

Tại khu vực trước số nhà 101 Trần Khát Chân, thi công hầm nối cáp ngầm cũng khiến mặt đường bị thu hẹp còn 5,6m. Trên phố Kim Ngưu, một số vị trí trước số nhà 25, 79, 637 và đối diện ngõ 285 được rào chắn để thi công hào cáp, hầm nối cáp ngầm.

Tại đoạn trước số nhà 79 đến khu vực ngã ba giao Trần Khát Chân, lòng đường còn 7-9m, tổ chức phương tiện lưu thông hai chiều. Riêng tại các vị trí trước số nhà 637 và đối diện ngõ 285, lòng đường còn 5,1m, ô tô lưu thông một chiều, xe máy đi hai chiều theo hiện trạng.

Giai đoạn 2 được triển khai từ ngày 21-12-2026 đến 25-1-2027, tập trung thi công trên phố Kim Ngưu. Trong đó, đoạn từ trước số nhà 637 đến đối diện ngõ 285, dài khoảng 720m; đoạn từ đối diện ngõ 285 đến trước số nhà 79, dài khoảng 400m. Lòng đường tại các khu vực thi công bị thu hẹp còn 6-8m, tổ chức ô tô lưu thông một chiều, xe máy lưu thông hai chiều theo hiện trạng. Việc rào chắn được thực hiện từ 23h, hoàn trả mặt bằng trước 5h sáng.

Để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng bố trí người hướng dẫn, điều tiết phương tiện; không thi công đồng thời các vị trí đào ngang tại nút giao và trên phố Lương Yên. Các đơn vị liên quan phải bảo đảm lối đi cho xe cấp cứu, xe phòng cháy, chữa cháy; kịp thời hoàn trả mặt bằng khi xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ.