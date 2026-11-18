Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh giao thông được chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ ngày 20/11 đến 20/12/2026, triển khai thi công trên phố Lương Yên, đường Trần Khát Chân và một số vị trí trên phố Kim Ngưu.

Trên phố Lương Yên, đoạn từ cột 19A (khu vực điểm ép rác gần cửa khẩu Vân Đồn) đến trước số nhà 81, dài khoảng 506m, lòng đường thu hẹp còn 3-3,5m. Xe máy được lưu thông hai chiều, ô tô lưu thông một chiều theo hướng từ Trần Khánh Dư đến Trần Khát Chân. Việc rào chắn thực hiện từ 22h hằng ngày và hoàn trả mặt bằng trước 5h sáng hôm sau.

Trên đường Trần Khát Chân, các vị trí thi công từ ngã ba giao phố Lương Yên đến ngã ba giao phố Kim Ngưu khiến lòng đường thu hẹp còn khoảng 6m. Riêng khu vực trước số nhà 101, lòng đường còn 5,6m.

Phố Kim Ngưu đoạn gần Trần Khát Chân sẽ điều chỉnh phân luồng để phục vụ thi công. Ảnh: P. Hoạt

Tại phố Kim Ngưu, các vị trí trước số nhà 25, 79, 637 và đối diện ngõ 285 được rào chắn để thi công hào cáp, hầm nối cáp ngầm. Trong đó, đoạn từ trước số nhà 79 đến ngã ba giao Trần Khát Chân còn 7-9m mặt đường, phương tiện lưu thông hai chiều. Tại vị trí trước số nhà 637 và đối diện ngõ 285, lòng đường còn 5,1m, ô tô lưu thông một chiều, xe máy đi hai chiều theo hiện trạng.

Giai đoạn 2, từ ngày 21/12/2026 đến 25/1/2027, tập trung thi công trên phố Kim Ngưu. Cụ thể, đoạn từ trước số nhà 637 đến đối diện ngõ 285 dài khoảng 720m và đoạn từ đối diện ngõ 285 đến trước số nhà 79 dài khoảng 400m. Lòng đường tại các khu vực thi công thu hẹp còn 6-8m, ô tô lưu thông một chiều, xe máy lưu thông hai chiều theo hiện trạng. Việc rào chắn thực hiện từ 23h và hoàn trả mặt bằng trước 5h sáng.

Để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng bố trí người hướng dẫn, điều tiết phương tiện; không thi công đồng thời các vị trí đào ngang tại nút giao và trên phố Lương Yên.

Các đơn vị liên quan phải bảo đảm lối đi cho xe cấp cứu, xe phòng cháy, chữa cháy; kịp thời hoàn trả mặt bằng khi xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ.