Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế

Thành công của Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026 đã mang đến nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức các sự kiện thể thao và góp phần nâng tầm hoạt động huấn luyện thể lực bộ đội ở các đơn vị trong toàn quân. Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó cục trưởng Cục Quân huấn – Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, Ủy viên Thường trực Ban tổ chức Hội thao có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân nhằm làm rõ hơn nội dung này.