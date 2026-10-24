Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế
Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng từ ngày 24-10.
Theo đó, ô tô bị cấm rẽ trái từ phố Lê Đại Hành sang phố Mai Hắc Đế và theo chiều ngược lại trong các khung giờ cao điểm từ 6h-9h và 16h-19h30 hằng ngày, nhằm giảm ùn tắc, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt tại khu vực.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-dieu-chinh-giao-thong-tai-nut-giao-le-dai-hanh-mai-hac-de-1762569.html