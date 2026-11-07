Hà Nội: Điều chỉnh giao thông tại nút giao La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ

Từ ngày hôm nay 7/11, khu vực nút giao La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ sẽ được tổ chức rào chắn, phân luồng giao thông để phục vụ thi công dự án đường Vành đai 1, đoạn từ Hoàng Cầu đến Voi Phục. Phương án điều chỉnh kéo dài đến hết ngày 15/12 nhằm bảo đảm an toàn thi công, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Giao thông tại khu vực nút giao La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ ngày đầu điều chỉnh phân luồng giao thông, tổ chức rào chắn. Ảnh: Quỳnh Chi.

Thường xuyên di chuyển qua nút giao này, chị Minh Thu cho rằng việc thi công tuyến đường là cần thiết, song cần bảo đảm tiến độ nhằm hạn chế những bất tiện kéo dài. “Tôi mong việc thi công được triển khai đúng tiến độ, tránh kéo dài thời gian vì đây là tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại”, chị Minh Thu chia sẻ.

Theo đó, các đơn vị thi công sẽ thiết lập rào chắn cố định dài khoảng 45m trên đường La Thành. Để giảm áp lực giao thông tại khu vực thi công, xe máy di chuyển từ đường Láng Hạ và Vành đai 1 vào La Thành có thể đi theo hướng Láng Hạ - Giảng Võ, qua ngõ 189 Giảng Võ để ra đường La Thành.

Đối với ô tô đi từ đường La Thành theo hướng Hoàng Cầu đến Giảng Võ, các phương tiện có thể di chuyển theo tuyến Vành đai 1 - Giảng Võ.

Một phần đường La Thành được rào chắn để phục vụ thi công dự án Vành đai 1, đoạn từ Hoàng Cầu đến Voi Phục. Ảnh: Quỳnh Chi.

Hoạt động rào chắn thi công chỉ được phép thực hiện sau 23 giờ. Trước 5 giờ sáng hôm sau, đơn vị thi công phải hoàn tất việc thu dọn máy móc, vật tư, chất thải.

Chị Nguyễn Hà Trang (Phường Giảng Võ, Hà Nội), sinh sống gần khu vực thi công chia sẻ: “Tôi mong các đơn vị bố trí biển chỉ dẫn rõ ràng và có thêm người hướng dẫn tại những vị trí mới triển khai điều chỉnh trong thời gian đầu để người dân dễ dàng tuân thủ; Đặc biệt là vào những khung giờ cao điểm”.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, đồng thời giảm thiểu tác động đến hoạt động đi lại của người dân. Người dân khi lưu thông qua khu vực La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ cần chú ý quan sát biển báo, chủ động giảm tốc độ và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.