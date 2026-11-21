Nhằm giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại hai nút giao lớn trên tuyến đường Võ Chí Công (hướng từ Cầu Giấy đi cầu Nhật Tân), bắt đầu áp dụng từ ngày 24/11/2026.

Theo phương án mới, trên đường Võ Chí Công theo chiều từ Cầu Giấy đi cầu Nhật Tân, ô tô lưu thông ở làn hỗn hợp khi qua hai nút giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn và đường Xuân La sẽ được phép đi thẳng và rẽ phải.

Để phương án vận hành đồng bộ, Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 41:2024/BGTVT). Đơn vị này đồng thời phối hợp với Trung tâm Điều khiển giao thông (Công an TP. Hà Nội) điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao và khu vực lân cận cho phù hợp với lưu lượng phương tiện thực tế.

Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại hai nút giao trên đường Võ Chí Công. Ảnh: Trung Nguyên/Nguồn nhandan.vn

Trong thời gian áp dụng, các đơn vị chức năng sẽ theo dõi sát tình hình để kịp thời phát hiện và đề xuất điều chỉnh nếu phát sinh bất cập. Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) được giao bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, UBND các phường Xuân Đỉnh, Tây Hồ và Phú Thượng sẽ phối hợp điều tiết giao thông, đặc biệt tại các điểm quay đầu xe, đồng thời xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và dừng đỗ xe trái phép gây cản trở giao thông.

Động thái này được triển khai tiếp nối phương án thí điểm theo chiều ngược lại (từ cầu Nhật Tân đi Cầu Giấy) mà Sở Xây dựng Hà Nội đã áp dụng từ ngày 7/11 trên đoạn tuyến từ nút giao Nguyễn Hoàng Tôn đến Xuân La. Cụ thể, ở chiều đường này, ô tô từ làn hỗn hợp cũng đã được phép đi thẳng và rẽ phải qua hai nút giao trên.

Ngoài ra, đoạn từ nút giao Nguyễn Hoàng Tôn đến trước Bệnh viện Tim Hà Nội Cơ sở 2 (dài khoảng 80m) được kẻ vạch sơn cho phép ô tô chuyển từ làn dành riêng sang làn hỗn hợp, nhưng nghiêm cấm chiều ngược lại. Tại khu vực trước cửa hàng xăng dầu Xuân La, dải phân cách cũng được mở rộng thêm 2 khoang hàng rào để tạo thuận lợi cho ô tô chuyển từ làn hỗn hợp vào làn dành riêng.

Việc điều chỉnh đồng bộ trên cả hai chiều đường Võ Chí Công được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực thông hành, giảm xung đột giao thông và hạn chế tình trạng ùn ứ giờ cao điểm tại các nút giao trọng điểm của tuyến đường huyết mạch này.

Mời độc giả xem video IMF đánh giá Việt Nam kiểm soát tốt lạm phát...