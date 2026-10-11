Hà Nội: Điều chỉnh giao thông qua cầu Xuân Mai trong thời gian sửa chữa

Cầu Xuân Mai (Km422+057) trên đường Hồ Chí Minh sẽ thực hiện sửa chữa để bảo đảm an toàn giao thông, chất lượng công trình.

Cấm ô tô di chuyển theo hướng Xuân Mai đi Miếu Môn qua cầu Xuân Mai trong thời gian thực hiện thi công, sửa chữa cầu. Ảnh minh họa.

Để đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc trong quá trình thi công sửa chữa, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông.

Cụ thể, hướng Xuân Mai đi Miếu Môn cấm toàn bộ xe ô tô (trừ xe buýt) đi đường Hồ Chí Minh theo hướng Xuân Mai đi Miếu Môn qua cầu Xuân Mai.

Lộ trình ô tô đi theo hướng Quốc lộ 6 đi đường Hồ Chí Minh như sau: Lộ trình 1 rẽ tại Km30+800 đường Quốc lộ 6 đi vào đường phố Gốt (xã Phú Nghĩa) - đường Nam Tiến - đường Hồ Chí Minh (với các xe có tải trọng nhỏ hơn 10 tấn do đường Nam Tiến có biển hạn chế tải trọng 10 tấn).

Lộ trình 2, rẽ tại Km22+120 đi vào đường Máng 7 - đường tỉnh 419 - Nguyễn Văn Trỗi - đường Hồ Chí Minh (cho phép lưu thông đối với toàn bộ các phương tiện).

Hướng Miếu Môn đi Xuân Mai, các phương tiện lưu thông bình thường qua cầu Xuân Mai theo hướng Miếu Môn đi nút giao Quốc lộ 6 - đường Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung biển cấm, biển phụ, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng tại chỗ và từ xa.

Rà soát, phổ biến đến toàn bộ lực lượng trực chốt, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn. Không để xảy ra hư hỏng kết cấu hạ tầng, mất an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.Hà Nội) chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến và tại các chốt phân luồng triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh bổ sung.

UBND các xã, phường: Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Hòa Phú, Chương Mỹ chỉ đạo Công an xã và các lực lượng chức năng phối hợp hướng dẫn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi công và các tuyến kết nối.