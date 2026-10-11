Hà Nội điều chỉnh giao thông qua cầu Xuân Mai, ô tô đi hướng nào?

Từ ngày 12/10, ô tô lưu thông theo hướng Xuân Mai đi Miếu Môn không được qua cầu Xuân Mai, trừ xe buýt. Các phương tiện được hướng dẫn đi theo 2 lộ trình thay thế.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Xuân Mai tại Km422+057 trên đường Hồ Chí Minh nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công sửa chữa cầu và đường đầu cầu.

Phương án phân luồng mới được áp dụng từ ngày 12/10/2026 đến khi hoàn thành sửa chữa cầu Xuân Mai, dự kiến ngày 20/12/2026. Đây là nội dung điều chỉnh, bổ sung Thông báo số 1448/TB-SXD ngày 1/10/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội.

Hà Nội điều chỉnh phân luồng qua cầu Xuân Mai, cấm ô tô theo một hướng, dự kiến kéo dài đến ngày 20/12/2026. (Ảnh minh hoạ)

Hai lộ trình thay thế dành cho ô tô

Cụ thể, với hướng Xuân Mai đi Miếu Môn, toàn bộ ô tô, trừ xe buýt, bị cấm lưu thông trên đường Hồ Chí Minh qua cầu Xuân Mai. Các phương tiện được phân luồng theo một trong hai lộ trình sau:

Lộ trình 1: Tại Km30+800 trên Quốc lộ 6, phương tiện rẽ vào đường phố Gốt (xã Phú Nghĩa), đi đường Nam Tiến rồi ra đường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do đường Nam Tiến có biển hạn chế tải trọng 10 tấn, lộ trình này chỉ áp dụng với các phương tiện có tải trọng dưới 10 tấn.

Lộ trình 2: Tại Km22+120 trên Quốc lộ 6, phương tiện rẽ vào đường Máng 7, đi tiếp đường tỉnh 419, đường Nguyễn Văn Trỗi rồi ra đường Hồ Chí Minh. Lộ trình này cho phép tất cả các phương tiện lưu thông.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện đi từ Miếu Môn về Xuân Mai vẫn được lưu thông bình thường qua cầu Xuân Mai theo hướng đến nút giao Quốc lộ 6 - đường Hồ Chí Minh.

Trong thời gian thi công, người điều khiển ô tô theo hướng Xuân Mai đi Miếu Môn cần chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, chú ý biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh đi vào khu vực cấm, bảo đảm an toàn khi lưu thông.