Hà Nội điều chỉnh giao thông qua cầu Thăng Long từ ngày 15/9

Nhằm phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2, Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long từ ngày 15/9 đến 10/11/2026. Theo đó, cấm toàn bộ xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, lưu thông qua cầu Thăng Long trong khoảng thời gian từ 5h đến 24h hằng ngày trong thời gian từ 15/9 đến 10/11/2026.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hiệu từ xa, cách vị trí thi công 500m, 100m.

Tại vị trí thi công, bố trí đầy đủ hệ thống bảo đảm an toàn giao thông; bố trí đèn chiếu sáng toàn bộ khu vực công trường, đèn cảnh báo ban đêm đặc biệt là khu vực ra vào công trường; ra khỏi công trường; bảo đảm khoảng cách tối thiểu đoạn chuyển làn theo quy định cho các phương tiện chuyển hướng vòng tránh qua vị trí thi công, ra vào công trường…/.