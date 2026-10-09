Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ thông xe tuyến đường Vành đai 1

Nút giao La Thành-Giảng Võ. Ảnh: (Nguyễn Thắng/TTXVN)

Ngày 9/10, trên cơ sở hạ tầng và hiện trạng tổ chức giao thông đường Vành đai 1 và khu vực lân cận, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thông xe tuyến đường Vành đai 1 dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục.

Cụ thể, đoạn đường từ nút Hoàng Cầu đến gần nút giao Giảng Võ-Láng Hạ tổ chức giao thông 2 chiều trên từng chiều đường riêng biệt cho tất cả các loại phương tiện trên tuyến đường Vành đai 1, bề rộng mặt đường theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt (đoạn đường gần khu vực nút giao đang thi công cầu cạn theo bề rộng mặt đường hiện trạng).

Đoạn đường từ nút giao Giảng Võ đến nút giao Nguyễn Chí Thanh tổ chức giao thông 2 chiều trên từng chiều đường riêng biệt cho tất cả các loại phương tiện trên tuyến đường Vành đai 1, bề rộng mặt đường theo đúng hồ sơ thiết được phê duyệt (đoạn đường gần khu vực nút giao đang thi công cầu cạn theo bề rộng mặt đường hiện trạng).

Đoạn đường từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục tổ chức giao thông 2 chiều trên từng chiều đường riêng biệt cho tất cả các loại phương tiện trên tuyến đường Vành đai 1, bề rộng mặt đường theo đúng hồ sơ thiết được phê duyệt (đoạn đường gần khu vực nút giao đang thi công cầu cạn theo bề rộng mặt đường hiện trạng). Đoạn đường La Thành tổ chức giao thông 1 chiều cho tất cả các phương tiện theo chiều và đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Voi Phục.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý đường sắt Hà Nội để thống nhất phương án rào chắn khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh để thi công đảm bảo tiến độ chung của 2 dự án theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố; chỉ được phép điều chỉnh phạm vi rào chắn khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh sau khi đã thống nhất phương án tiến độ điều chỉnh rào chắn và báo cáo gửi Sở Xây dựng làm cơ sở phối hợp với Công an thành phố, các bên có liên quan xem xét thống nhất trước khi điều chỉnh rào chắn và phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao nhằm giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông khu vực nêu trên.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội xây dựng phương án tổ chức giao thông khớp nối khu vực nút giao Voi Phục để làm cơ sở phối hợp liên ngành xem xét, thống nhất điều chỉnh phục vụ tổ chức giao thông tuyến đường Vành đai 1 sau đầu tư phù hợp; triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn, duy tu thường xuyên hệ thống rào chắn, mặt đường khu vực rào chắn... theo phương án rào chắn và phân luồng tổ chức giao thông đã được Sở Xây dựng chấp thuận.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường trong phạm vi dự án tổ chức tuyên truyền đến nhân dân khu vực chịu sự ảnh hưởng do thi công dự án, đặc biệt là nhân dân khu vực rào chắn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chủ động có kế hoạch và đi lại phù hợp.

Tại các đoạn chưa đủ mặt cắt theo thiết kế hoặc các vị trí tập trung đông người như tại cổng bệnh viện, trường học bổ sung biển hạn chế tốc độ, biển cấm dừng đỗ phương tiện, biển công trường để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, giảm tối đa nguy cơ ùn tắc giao thông trong quá trình khai thác tạm.

Song song với đó bố trí đầy đủ biển báo giao thông tại chỗ và từ xa để phục vụ công tác hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện đi lại an toàn và thuận lợi (đặc biệt là hệ thống biển báo hướng dẫn vào bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện phụ sản Hà Nội); phối hợp với Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao (nút Voi Phục, nút Hoàng Cầu) và các nút lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục có tổng mức đầu tư 7.210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, điểm đầu tại nút giao Cát Linh-La Thành-Yên Lãng (Hoàng Cầu), điểm cuối tại nút giao Voi Phục. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội để thống nhất phương án rào chắn khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh để đảm bảo tiến độ chung của 2 dự án theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân Thành phố; đồng thời, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh-La Thành theo phương án đã được Sở Xây dựng chấp thuận.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình Hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội rà soát thu hồi các biển báo, dải phân cách, đào giao thông tạm... phù hợp phương án tổ chức giao thông điều chỉnh và phù hợp quy chuẩn hiện hành; bổ sung hệ thống biển báo “Cấm đỗ” trên toàn tuyến tại các vị trí không có trong bản vẽ thiết kế dự án Vành đai 1.

Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội chủ động phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội thực hiện bố trí điểm dừng xe buýt kết hợp điều chỉnh phương án luồng tuyến xe buýt theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao đặc biệt lỗi đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép, không tuân thủ hệ thống biển báo tại các khu vực nút giao và phạm vi rào chắn thi công cầu,...

Phòng Cảnh sát giao thông cũng phối hợp với Chủ đầu tư để điều chỉnh phương án đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao và tuyến đường xung quanh phù hợp phương án tổ chức giao thông điều chỉnh; Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Đối với Ủy ban Nhân dân các phường chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa khẩn trương hoàn thiện hệ thống rào chắn tại dự án đầu tư xây dựng tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và lên phương án rào chắn thi công và tổ chức giao thông phục vụ thi công các hạng mục của dự án gửi Sở Xây dựng và các bên liên quan để được xem xét, thống nhất trước khi triển khai thực hiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm nguy cơ ùn tắc giao thông trên tuyến đường Vành đai 1 và các tuyến đường lân cận./.