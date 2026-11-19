Trên cơ sở hiện trạng hạ tầng và đánh giá tình hình giao thông hiện trạng qua khu vực và lân cận, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành các thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công hai dự án tại địa bàn thành phố.

​Tại khu vực phường Cửa Nam, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Trần Hưng Đạo và đường Quán Sứ áp dụng cho các phương tiện đi qua khu vực nhà ga S12, đường chuyển làn và gara thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội trong thời gian rào chắn, thi công dự án.

Cụ thể, từ ngày 19.11.2026 đến 31.5.2027, đường Trần Hưng Đạo đoạn từ đường Yết Kiêu đến đường Quán Sứ tổ chức giao thông hai chiều cho xe máy và một chiều cho ô tô theo hướng từ Yết Kiêu đi Quán Sứ. Đường Quán Sứ đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Trần Hưng Đạo tổ chức giao thông hai chiều cho xe máy và một chiều cho ô tô theo hướng từ đường Trần Hưng Đạo đi Lý Thường Kiệt.

Các hướng giao thông khác thực hiện theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Đường Cổ Linh. Ảnh minh họa

​Cùng thời điểm, tại phường Long Biên, Sở Xây dựng chấp thuận phương án điều chỉnh rào chắn phục vụ tổ chức giao thông đường Cổ Linh đến nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để thi công công trình khẩn cấp Dự án Xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Giai đoạn 1).

Thời gian thực hiện từ ngày 20.11.2026 đến hết ngày 30.1.2027.

Theo đó, đoạn từ ngõ 206 Cổ Linh đến ngõ 216 Cổ Linh dài 260m được rào chắn cố định làn phương tiện sát vỉa hè bên trái và làn phương tiện sát vỉa hè bên phải đường Cổ Linh để thi công hạng mục xén vỉa hè, mở rộng mặt đường phục vụ thi công giai đoạn 2.

Đoạn từ ngõ 33 Cổ Linh đến ngõ 541 Cổ Linh bố trí rào chắn di động theo Thông báo số 1599/TB-SXD ngày 28.10.2026 của Sở Xây dựng Hà Nội, các nội dung khác cũng giữ nguyên theo thông báo này.

Trong các ngày Lễ, Tết, ngày diễn ra lễ hội trên địa bàn đang thi công hoặc khi có yêu cầu của đơn vị chức năng để bảo đảm an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy thi công, vật liệu xây dựng, đất đá thải tại công trường và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.

​Để triển khai đồng bộ các phương án, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng phương án chi tiết đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả tối đa diện tích mặt đường và tiếp tục rà soát đề xuất thu gọn diện tích rào chắn, hoàn trả kết cấu mặt đường tại các vị trí nhà ga của dự án. Đơn vị này triển khai bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, đồng thời bổ sung biển cấm dừng đỗ trên các tuyến đường xung quanh khu vực rào chắn.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp với Công an TP. Hà Nội xây dựng phương án điều chỉnh pha đèn tín hiệu giao thông khu vực nút Quán Sứ - Lý Thường Kiệt và các nút lân cận cho phù hợp lưu lượng phương tiện.

​Đối với dự án tại đường Cổ Linh, Ban Quản lý dự án Hạ tầng phường Long Biên cùng đơn vị thi công lập biện pháp thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn và hoàn thiện phương án rào chắn khu vực nút giao 541 Bát Khối theo biên bản kiểm tra hiện trường ngày 18.11.2026 giữa đại diện Sở Xây dựng, Công an TP. Hà Nội và các bên liên quan làm cơ sở ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông giai đoạn 2.

Tại khu vực thi công bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu và ba lớp cảnh báo trước rào chắn gồm biển báo I.441 ở khoảng cách 200m, 100m, 50m đến phạm vi thi công, biển báo giới hạn tốc độ tối đa cho phép, hệ thống chóp nón, đèn cảnh báo và dây phản quang. Đơn vị thi công bố trí người hướng dẫn phân luồng tại phạm vi thi công và từ xa, cử đầu mối liên hệ, số điện thoại liên lạc phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông.

Các phương tiện phục vụ thi công chỉ được phép ra ngoài phạm vi rào chắn vào buổi tối từ 22h ngày hôm trước đến trước 5h sáng ngày hôm sau, phải di chuyển về nơi tập kết trước 5h sáng, không dừng đỗ trên phạm vi thi công gây ùn tắc, đồng thời phải được cơ quan chức năng của TP. Hà Nội đăng ký, cấp phép để kiểm soát và hạn chế tối đa phương tiện lưu thông qua khu vực.

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn trong quá trình thi công, đồng thời có phương án ứng trực, bố trí đầy đủ trang thiết bị, máy móc, cung cấp số điện thoại liên lạc với các lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố.

Ban Quản lý dự án Hạ tầng phường Long Biên phối hợp với Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP. Hà Nội thống nhất di chuyển hệ thống nhà chờ xe buýt và phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP. Hà Nội thống nhất phương án di chuyển cây xanh, chiếu sáng, thảm cỏ phù hợp phương án điều chỉnh.