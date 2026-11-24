Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đoạn từ ngõ 541 đường Cổ Linh đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để phục vụ thi công giai đoạn 2 dự án đường trên cao dọc đường Cổ Linh, kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Phương án được triển khai từ ngày 25/11 và duy trì đến khi có thông báo thay thế. Khu vực thi công thuộc địa bàn phường Long Biên.

Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao ngõ 541 đường Cổ Linh. Ảnh minh hoạ.

Theo phương án được chấp thuận, tại khu vực nút giao ngõ 541 đường Cổ Linh, cơ quan chức năng sẽ đóng nút đèn tín hiệu trên dải phân cách giữa. Các phương tiện được tổ chức lưu thông đi thẳng liên tục qua nút đèn theo cả hai chiều và quay đầu tại điểm mở tiếp theo.

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ rào chắn cố định dải phân cách giữa và một phần đường bên trái, bên phải đường Cổ Linh trên đoạn từ ngõ 541 đến nút giao cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Phạm vi rào chắn có chiều dài khoảng 360m để phục vụ thi công công trình.

Sau khi tổ chức rào chắn, mặt đường còn lại ở hai bên tuyến đường Cổ Linh có bề rộng trung bình khoảng 9m, bảo đảm cho các phương tiện lưu thông qua khu vực thi công.

Các phương tiện phục vụ thi công chỉ được phép ra ngoài phạm vi rào chắn trong khung giờ từ 22h ngày hôm trước đến trước 5h sáng ngày hôm sau. Trước 5h, toàn bộ phương tiện thi công phải di chuyển về nơi tập kết, không được dừng, đỗ trong phạm vi công trường gây cản trở giao thông.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Hạ tầng phường Long Biên và đơn vị thi công bố trí hàng rào chắn, dây phản quang, hệ thống biển báo hiệu và 3 lớp cảnh báo trước khu vực rào chắn nhằm hướng dẫn người dân, phương tiện lưu thông.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời khi xảy ra ùn tắc, bố trí đầy đủ phương tiện, thiết bị ứng trực để giải quyết các sự cố phát sinh.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Hạ tầng phường Long Biên có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội thống nhất phương án di chuyển nhà chờ xe buýt, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc sử dụng giao thông công cộng của người dân.

Trong thời gian thi công, chủ đầu tư phải thu dọn máy móc, vật liệu xây dựng, đất đá thải tại công trường và hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông trong các dịp lễ, Tết, ngày diễn ra lễ hội trên địa bàn hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Sở Xây dựng giao các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình thi công, tổ chức điều tiết giao thông và kịp thời phát hiện những bất cập để tham mưu điều chỉnh phương án phù hợp, bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến đường Cổ Linh và khu vực lân cận.