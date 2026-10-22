Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ thi công cầu Tứ Liên, nhiều tuyến đường ùn ứ

Từ ngày 21/10, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nghi Tàm, phố Yên Phụ nhỏ và nút giao Thanh Niên - Yên Phụ để phục vụ thi công cầu Tứ Liên. Theo phương án tổ chức giao thông mới, việc điều chỉnh được triển khai trên đường Nghi Tàm, phố Yên Phụ nhỏ và khu vực nút giao Thanh Niên - Yên Phụ nhằm phục vụ thi công giai đoạn 3 của Dự án thành phần 2, xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu.

Ghi nhận ngày 22/10, tại các khu vực rào chắn, mật độ phương tiện tăng cao, nhiều thời điểm dòng xe nối đuôi nhau, nhích từng chút một qua công trường.

Trên con phố Yên Phụ nhỏ, dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Nhiều người đi xe máy tìm cách len lỏi qua những khoảng trống giữa các dòng xe.

Trên đường Âu Cơ theo hướng vào trung tâm Hà Nội, ô tô và xe máy ken đặc mặt đường, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh các phương tiện nối đuôi nhau, ùn ứ hàng dài trên 1 tuyến đường.

Theo ghi nhận, trên đường Nghi Tàm, đoạn rào chắn dài khoảng 150m được dựng tại dải phân cách giữa để phục vụ thi công. Rào chắn rộng khoảng 21-22m khiến phần mặt đường còn lại dành cho phương tiện lưu thông chỉ còn khoảng 6-7,5m. Tại đường Âu Cơ, rào chắn cũng được lắp đặt trên dải phân cách giữa để phục vụ thi công mố trụ và tường chắn sau mố. Khu vực thi công dài khoảng 150m, rộng 16-17m, phần đường còn lại cho các phương tiện di chuyển rộng khoảng 6-7,5m.

Theo phương án phân luồng, các phương tiện từ cầu Nhật Tân đi vào trung tâm Hà Nội di chuyển theo đường Âu Cơ, sau đó chuyển vào phố Yên Phụ nhỏ để ra nút giao Thanh Niên - Yên Phụ. Ở chiều ngược lại, các phương tiện đến ngõ 276 Nghi Tàm có thể đi qua lối mở tạm trên đường Nghi Tàm hoặc di chuyển theo tuyến đường sát đê và đường công trường để ra đường Âu Cơ, hướng về cầu Nhật Tân.

Tại nút giao Thanh Niên - Yên Phụ, cơ quan chức năng đóng dải phân cách giữa trên đường Nghi Tàm - Yên Phụ, khu vực dưới gầm cầu vượt An Dương, và trên đường Thanh Niên, khu vực nút giao Phó Đức Chính. Đồng thời, hướng lưu thông của các phương tiện tại khu vực này cũng được điều chỉnh để phục vụ thi công.

Phương án tổ chức giao thông mới được áp dụng từ ngày 21/10 đến khi có thông báo tiếp theo.