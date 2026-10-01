Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ sửa chữa cầu Thanh Trì

Giảm tốc độ, phân làn theo từng khu vực thi công

Sở Xây dựng Hà Nội vừa điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên cầu Thanh Trì nhằm phục vụ thi công sửa chữa, đồng thời bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh giao thông trên cầu Thanh Trì phục vụ sửa chữa. (Ảnh minh họa).

Theo phương án, tốc độ tối đa của phương tiện khi qua khu vực thi công được điều chỉnh giảm dần xuống 40km/giờ. Tại các vị trí sửa chữa dải phân cách giữa làn ô tô và làn xe máy, đơn vị thi công sẽ bố trí rào chắn theo từng khu vực, các phương tiện lưu thông trên phần mặt đường còn lại.

Đối với hạng mục sửa chữa khe co giãn, phạm vi thi công được chia thành 3 phân đoạn theo mặt cắt ngang cầu. Rào chắn được bố trí theo từng vị trí, bảo đảm duy trì lưu thông cho các phương tiện.

Trường hợp phạm vi thi công ảnh hưởng đến làn xe máy, một phần làn ô tô sẽ được bố trí để xe máy lưu thông; ô tô di chuyển trên phần mặt đường còn lại.

Thi công cuốn chiếu, ưu tiên thời gian ban đêm

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện theo phương án cuốn chiếu, hoàn thành hạng mục tại phân đoạn trước khi chuyển sang vị trí tiếp theo.

Thời gian thi công chủ yếu từ 21h - 5h hôm sau. Sau mỗi ca, đơn vị thi công phải thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt đường trước 5h nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc lưu thông vào ban ngày.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình sửa chữa, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội được đề nghị phối hợp hướng dẫn, phân luồng phương tiện; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên tuyến.

UBND các phường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Long Biên và xã Bát Tràng được yêu cầu phối hợp điều tiết giao thông, tuyên truyền đến người dân về phương án phân luồng, tiến độ và thời gian thi công. Đồng thời, các địa phương phối hợp xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, dừng đỗ xe trái phép tại khu vực lân cận.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu bố trí đầy đủ biển báo từ xa tại các vị trí cách khu vực thi công 500m, 100m và 50m; lắp đặt đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm, cọc tiêu và chóp nón dẫn hướng phương tiện.

Lực lượng trực chốt được bố trí tại khu vực công trường và hai đầu cầu để kịp thời xử lý khi xảy ra ùn tắc hoặc sự cố giao thông.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Thanh Trì được triển khai trong thời gian thi công sửa chữa kết cấu nhịp, gối, trụ cầu, dự kiến hoàn thành vào ngày 25/12/2026, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến giao thông trong quá trình thi công.