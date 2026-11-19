Thông tin trên Cổng thông tin Chính Phủ, mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Tp.Hà Nội thông tin phương án tổ chức giao thông phục vụ Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Lễ khai mạc dự kiến bắt đầu lúc 7h30 ngày 21/11, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/1946 - 24/11/2026). Trước đó, Ban Tổ chức tiến hành sơ duyệt ngày 18/11 và hai buổi tổng duyệt vào ngày 19 và 20/11, đều trong khung giờ từ 12h đến 19h.

Phương án phân luồng được triển khai từ ngày 18/11, với các khung giờ tạm cấm, hạn chế phương tiện khác nhau, bảo đảm hoạt động chuẩn bị, tổ chức chương trình và nhu cầu đi lại của người dân.

Nhiều tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm tạm dừng lưu thông

Theo phương án của Công an Tp. Hà Nội, từ 11h đến 20h các ngày 18, 19 và 20/11; từ 20h ngày 20/11 đến 6h ngày 23/11, các phương tiện tạm thời không được lưu thông trên những tuyến đường thuộc phạm vi cấm hoàn toàn quanh hồ Hoàn Kiếm.

Các tuyến phố gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Hàng Khay, Lê Thái Tổ và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Một số đoạn đường khác cũng nằm trong phạm vi tạm cấm, gồm Lê Lai (từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Tràng Tiền (từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền), Ngô Quyền (từ Tràng Tiền đến Lê Lai), Lý Thái Tổ (từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai), Trần Nguyên Hãn (từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng).

Ngoài ra còn có Hàng Dầu (từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng), Lò Sũ (từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài và Bà Triệu (từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay).

Phần đường tiếp giáp Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ tại Quảng trường Ngân hàng Nhà nước cũng thuộc khu vực tạm cấm phương tiện.

Tại các tuyến đường lân cận, lực lượng chức năng tạm cấm ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên. Quy định này không áp dụng đối với xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố và xe có phù hiệu bảo vệ.

Đối với ô tô cá nhân và xe mô tô, việc lưu thông được hạn chế trên một số tuyến phố như: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung và Quang Trung.

Người dân có nhu cầu di chuyển qua khu vực trung tâm cần lưu ý phạm vi hạn chế phương tiện tại từng tuyến phố, đặc biệt trong các khung giờ sơ duyệt, tổng duyệt và tổ chức lễ khai mạc.

Infographic: Chinhphu.vn

Hướng dẫn lộ trình thay thế, điều chỉnh hoạt động xe buýt

Để phục vụ các phương tiện thuộc diện tạm cấm, hạn chế lưu thông, Công an TP. Hà Nội tổ chức hướng đi thay thế theo các trục giao thông kết nối khu vực phía Đông, phía Bắc với phía Tây và phía Nam thành phố.

Cụ thể, phương tiện từ khu vực Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng đi về phía Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên và các địa bàn phía Tây, Tây Bắc được hướng dẫn di chuyển qua cầu Nhật Tân, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì; kết nối với các tuyến Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai III và ngược lại.

Đối với phương tiện từ Tây Hồ, Đông Anh đi về phía Hoàng Mai, Thanh Trì, hướng di chuyển được tổ chức qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai II, Vành đai III.

Công an Tp.Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình xe buýt phù hợp với phương án phân luồng. Hoạt động trông giữ phương tiện trên các tuyến phố thuộc phạm vi tạm cấm, hạn chế cũng được yêu cầu tạm dừng trong thời gian tổ chức giao thông phục vụ sự kiện.

Các tuyến đường và phương tiện ngoài phạm vi phân luồng tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành về hoạt động giao thông trên địa bàn thành phố.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đề nghị người điều khiển phương tiện chấp hành biển báo, hiệu lệnh và hướng dẫn tại các vị trí phân luồng; chủ động lựa chọn lộ trình trước khi di chuyển vào khu vực trung tâm.

Việc tổ chức lại giao thông trong những ngày diễn ra chương trình được thực hiện để bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời duy trì việc đi lại trên các tuyến đường kết nối với khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Người dân nên chủ động cập nhật thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp, tránh các tuyến phố bị ảnh hưởng để không rơi vào cảnh ùn tắc, nhất là trong những khung giờ cao điểm diễn ra sự kiện.