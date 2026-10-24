Hà Nội điều chỉnh giao thông nút La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Phương án điều chỉnh giao thông do Sở Xây dựng Hà Nội triển khai trên địa bàn các phường Láng và Giảng Võ nhằm tạo mặt bằng thi công hạng mục cầu vượt tại nút giao quan trọng.

Xe cộ tiếp tục lưu thông qua đảo rào chắn hiện trạng, mặt đường Nguyễn Chí Thanh qua đoạn thi công duy trì bề rộng trung bình khoảng 7,5 m. Cơ quan chức năng đóng điểm quay đầu trước cổng phụ Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời duy tu điểm mở dải phân cách trước khách sạn Bảo Sơn để hỗ trợ các dòng xe chuyển hướng.

Để giảm tải cho nút giao, người tham gia giao thông được khuyến cáo sử dụng các tuyến tránh từ xa. Hướng từ Nguyễn Chí Thanh về Trần Duy Hưng có thể rẽ qua Đào Tấn sang đường Láng để nhập lại Nguyễn Chí Thanh, hoặc rẽ từ đường Láng sang Huỳnh Thúc Kháng rồi đi tiếp Trần Duy Hưng.

Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công cầu vượt Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Ở chiều ngược lại từ Trần Duy Hưng về Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện có thể đi theo lộ trình Chùa Láng - Huỳnh Thúc Kháng - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, hoặc chạy dọc đường Láng sang Kim Mã rồi về lại Nguyễn Chí Thanh.

Ở chiều ngược lại từ Trần Duy Hưng hướng về Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện có thể lựa chọn lộ trình rẽ Chùa Láng, qua Huỳnh Thúc Kháng, Kim Mã rồi trở lại Nguyễn Chí Thanh, hoặc di chuyển dọc đường Láng để rẽ Kim Mã về Nguyễn Chí Thanh.

Trong thời gian thi công, biển chỉ dẫn từ xa và biển cấm dừng đỗ được bổ sung quanh khu vực rào chắn. Lực lượng điều tiết giao thông túc trực 24/24 giờ tại các giao lộ và điểm quay đầu, đồng thời theo dõi sát lưu lượng thực tế để điều chỉnh nhịp đèn tín hiệu tại ngã tư Chùa Láng - Nguyễn Chí Thanh.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội điều chỉnh rào chắn đồng bộ với tiến độ thi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc. Các nhà thầu phải tập trung máy móc, đẩy nhanh tiến độ để sớm thu hẹp rào chắn và hoàn trả tối đa mặt đường cho giao thông ngay khi thi công xong từng phần việc.

Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ chính quyền phường Giảng Võ, Láng tăng cường giải tỏa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh và xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ sai quy định quanh khu vực công trường.