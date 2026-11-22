Hà Nội điều chỉnh giao thông trên đường Võ Chí Công từ ngày 24/11. Ảnh minh họa

Phân luồng giao thông đường Võ Chí Công từ 24/11

Cụ thể, trên đường Võ Chí Công, theo chiều từ Cầu Giấy đi Cầu Nhật Tân, tại các nút giao Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn và nút giao Võ Chí Công - Xuân La, điều chỉnh tổ chức giao thông cho phép xe ô tô từ làn hỗn hợp được đi thẳng, rẽ phải.

Theo thông báo từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 24/11, thành phố thực hiện điều chỉnh tổ chức, phân luồng giao thông trên đường Võ Chí Công (nút giao đường Nguyễn Hoàng Tôn và nút giao đường Xuân La) nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Bảo đảm an toàn khi thực hiện phân luồng giao thông đường Võ Chí Công

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ theo nội dung thông báo trên; xử lý các biển báo, vạch kẻ đường hiện trạng không còn phù hợp.

Đồng thời chủ động liên hệ, phối hợp với trung tâm điều khiển giao thông (Công an thành phố Hà Nội) điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao trên và các nút giao lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh và lưu lượng thực tế.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao. Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Đối với Ủy ban Nhân dân các phường: Xuân Đỉnh, Tây Hồ, Phú Thượng chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến đường, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng, đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.