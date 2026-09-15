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Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành

Căn cứ hiện trạng tổ chức rào chắn, biện pháp tổ chức giao thông phục vụ rào chắn thi công của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, từ 15/9/2026, Sở Xây dựng TP Hà Nội điều chỉnh phương án giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2).

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TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ha-noi-dieu-chinh-giao-thong-nut-giao-lang-ha-giang-vo-la-thanh-post1385693.html