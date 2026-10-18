Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm - Âu Cơ từ ngày 21/10

Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm - Âu Cơ phục vụ thi công cầu Tứ Liên. Ảnh: chinhphu.vn

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội ngày 17/10, thành phố triển khai phương án phân luồng, tổ chức giao thông tại khu vực Nghi Tàm - Âu Cơ nhằm phục vụ thi công dự án cầu Tứ Liên từ ngày 21/10.

Cụ thể, trên đường Nghi Tàm, đơn vị thi công sẽ bổ sung rào chắn cố định dài khoảng 150 m tại dải phân cách giữa, đoạn từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến vị trí đối diện số nhà 187 Nghi Tàm.

Trên đường Âu Cơ, rào chắn cũng được bổ sung tại dải phân cách giữa với chiều dài khoảng 150 m. Sau khi lắp đặt rào chắn, phần mặt đường còn lại tại các khu vực này rộng từ 6 - 7,5 m.

Về tổ chức giao thông, phố Yên Phụ nhỏ được chuyển sang lưu thông một chiều theo hướng từ nút giao Nghi Tàm đến đường Thanh Niên.

Trên đường Nghi Tàm, đoạn từ ngõ 276 đến lối mở tạm giữa trụ N1-T3 và N1-T4 cũng được tổ chức lưu thông một chiều. Trong khi đó, tuyến đường tạm phục vụ thi công được tổ chức một chiều theo hướng từ ngõ 276 Nghi Tàm đến ngõ 34 Âu Cơ.

Xe khách trên 16 chỗ và xe tải bị cấm lưu thông trên đường Nghi Tàm và phố Yên Phụ nhỏ, đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến đường Thanh Niên. Quy định này không áp dụng đối với các phương tiện phục vụ thi công.

Tại nút giao Thanh Niên - Yên Phụ, thành phố điều chỉnh hướng lưu thông, đóng một số vị trí trên dải phân cách giữa và bố trí các điểm quay đầu xe.

Theo phương án mới, phương tiện từ đường Thanh Niên đi về trung tâm nút giao phải rẽ phải liên tục vào đường Yên Phụ, sau đó quay đầu tại nút giao Cửa Bắc để di chuyển về hướng An Dương hoặc Nghi Tàm.

Đối với phương tiện từ đường An Dương đến khu vực này, các xe chỉ được rẽ phải vào đường Nghi Tàm, sau đó quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện số nhà 187 Nghi Tàm để đi về hướng Yên Phụ.

Nhằm hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công, Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo các phương tiện di chuyển từ sân bay Nội Bài vào trung tâm thành phố và chiều ngược lại chủ động lựa chọn lộ trình thay thế.

Các hướng lưu thông được khuyến nghị gồm đường Trường Sa - Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương; cầu Nhật Tân - Võ Chí Công; hoặc cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - An Dương Vương.

Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội bố trí hệ thống biển báo, lực lượng hướng dẫn phân luồng và phối hợp điều chỉnh đèn tín hiệu tại các nút giao liên quan.

Người tham gia giao thông được khuyến cáo theo dõi biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động điều chỉnh lộ trình khi di chuyển qua khu vực thi công cầu Tứ Liên.

Trần Trọng