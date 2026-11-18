Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trần Hưng Đạo và phố Quán Sứ, thuộc địa bàn phường Cửa Nam, nhằm phục vụ thi công nhà ga ngầm S12, đường chuyển làn và Gara thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Theo đó, phương án được áp dụng từ ngày 19/11/2026 đến ngày 31/5/2027, trong thời gian tổ chức rào chắn thi công các hạng mục của dự án.

Công trường thi công các hạng mục ga ngầm S12, đường chuyển làn và Gara thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Tạpchixaydung.vn

Cụ thể, trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ phố Yết Kiêu đến phố Quán Sứ, xe máy được lưu thông hai chiều, trong khi ô tô chỉ được đi một chiều theo hướng từ Yết Kiêu đến Quán Sứ.

Tại phố Quán Sứ, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Trần Hưng Đạo, xe máy tiếp tục được lưu thông hai chiều; ô tô chỉ được đi một chiều theo hướng từ Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt. Các hướng giao thông khác trong khu vực tiếp tục thực hiện theo phương án hiện trạng.

Việc điều chỉnh diễn ra tại khu vực trung tâm thành phố, nơi có mật độ phương tiện lớn và nhiều tuyến đường kết nối. Đặc biệt, đường Trần Hưng Đạo đang là khu vực triển khai các hạng mục thi công ga ngầm S12, đường chuyển làn và Gara, khiến không gian dành cho giao thông chịu áp lực trong thời gian dài.

Trước đó, tháng 5/2026, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã thông tin phương án rào chắn phục vụ thi công các hạng mục phía Bắc ga S12 trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Phan Bội Châu. Theo phương án được công bố, hệ thống rào chắn được thu gọn tối đa, bảo đảm bề rộng phần đường còn lại từ 4,5-8m cho phương tiện lưu thông.

Để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm thu gọn rào chắn và hoàn trả tối đa diện tích mặt đường. Chủ đầu tư đồng thời phải bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn từ xa và tại chỗ; lắp đặt biển cấm dừng, đỗ xe trên các tuyến đường xung quanh khu vực thi công.

Đáng chú ý, nút giao Quán Sứ - Lý Thường Kiệt và các nút lân cận sẽ được nghiên cứu điều chỉnh pha đèn tín hiệu phù hợp với lưu lượng phương tiện sau khi thay đổi tổ chức giao thông. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Công an thành phố triển khai nội dung này nhằm hạn chế ùn ứ tại các điểm giao cắt.

Thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ thi công ga gầm S12. Ảnh: mbr.hanoi.vn

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp hướng dẫn, phân luồng phương tiện, tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị. UBND phường Cửa Nam được giao phối hợp điều tiết giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán và dừng, đỗ xe trái phép.

Trong suốt thời gian thi công, các đơn vị liên quan phải thường xuyên theo dõi tình hình lưu thông, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội tiếp tục rà soát, đề xuất thu hẹp diện tích rào chắn, hoàn trả kết cấu mặt đường tại các vị trí nhà ga nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Người dân khi lưu thông qua khu vực Trần Hưng Đạo - Quán Sứ cần chú ý hệ thống biển báo và hướng phân luồng mới, đặc biệt lưu ý chiều lưu thông dành riêng cho ô tô để chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn.