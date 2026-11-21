Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh tổ chức giao thông được triển khai tại hai vị trí trên đường Trường Sa, nhằm phục vụ thi công nút giao thuộc Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, giai đoạn 2.

Cụ thể: tại khu vực cổng C1 Trung tâm Triển lãm Việt Nam, cơ quan chức năng sẽ đóng nút đèn tín hiệu giao thông trên dải phân cách giữa đường Trường Sa. Các phương tiện lưu thông thẳng liên tục qua khu vực này theo cả hai chiều, không được quay đầu tại nút đèn.

Hình ảnh thi công cầu Tứ Liên.

Phương tiện đi từ cầu Đông Trù về cầu Nhật Tân sẽ quay đầu tại nút đèn tín hiệu tiếp theo. Theo chiều ngược lại, phương tiện từ cầu Nhật Tân đi cầu Đông Trù sẽ quay đầu tại điểm quay đầu gần cầu Đông Trù.

Tại vị trí thứ hai, nhánh rẽ phải từ đường C2 ra đường Trường Sa, đoạn từ nút giao Đông Hội đến đường Trường Sa, sẽ bị đóng. Các phương tiện lưu thông trên đường Đông Hội đi thẳng qua nút giao Đông Hội, sau đó di chuyển theo các tuyến đường nội bộ của khu đô thị Vinhomes Cổ Loa để ra đường Trường Sa.

Thời gian thực hiện phương án điều chỉnh từ ngày 23/11/2026 đến khi có thông báo tiếp theo. Hệ thống biển báo chỉ dẫn và biển cấm sẽ được bố trí tại các khu vực liên quan để hướng dẫn người tham gia giao thông.

Để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hoàn thiện hạ tầng, bố trí đầy đủ biển báo và lực lượng hướng dẫn phân luồng tại hai đầu khu vực thi công. Khi xảy ra ùn tắc, chủ đầu tư phải phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý kịp thời.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội được đề nghị phối hợp điều tiết phương tiện, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm như đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép và không chấp hành biển báo.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi tình hình giao thông, kịp thời đề xuất điều chỉnh nếu phát sinh bất cập. Sau khi hoàn thành từng hạng mục, chủ đầu tư phải thu hồi rào chắn, thu dọn mặt bằng và hoàn trả hạ tầng giao thông, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.