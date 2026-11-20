Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trường Sa nhằm phục vụ thi công nút giao đường Trường Sa thuộc dự án cầu Tứ Liên.

Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh giao thông trên đường Trường Sa từ ngày 23/11. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, tại khu vực cổng C1 Trung tâm Triển lãm Việt Nam, cơ quan chức năng sẽ đóng nút đèn tín hiệu giao thông trên dải phân cách giữa đường Trường Sa. Các phương tiện được tổ chức lưu thông thẳng liên tục qua khu vực này theo cả hai chiều, không thực hiện quay đầu tại vị trí nút đèn như hiện nay.

Cụ thể, phương tiện đi từ cầu Đông Trù về cầu Nhật Tân sẽ quay đầu tại nút đèn tín hiệu tiếp theo. Ở chiều ngược lại, phương tiện đi từ cầu Nhật Tân về cầu Đông Trù sẽ quay đầu tại điểm quay đầu gần cầu Đông Trù.

Cùng với việc điều chỉnh nút đèn tín hiệu, nhánh rẽ phải từ đường C2 ra đường Trường Sa, đoạn từ nút giao Đông Hội đến đường Trường Sa, cũng sẽ bị đóng để phục vụ thi công.

Các phương tiện lưu thông trên đường Đông Hội được hướng dẫn đi thẳng qua nút giao Đông Hội, sau đó di chuyển theo hệ thống đường nội bộ của Khu đô thị Vinhomes Cổ Loa để ra đường Trường Sa.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hoàn thiện hạ tầng, hệ thống biển báo và các điều kiện cần thiết trước khi tổ chức rào chắn, điều chỉnh phân luồng.

Đồng thời, bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng phương tiện tại hai đầu khu vực thi công; chủ động phối hợp với lực lượng chức năng xử lý các tình huống phát sinh, nhất là khi xảy ra ùn tắc, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Trong quá trình thi công, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan phải thường xuyên theo dõi tình hình giao thông trên tuyến và khu vực lân cận để kịp thời phát hiện những bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp. Sau khi hoàn thành từng hạng mục, các đơn vị phải khẩn trương thu hồi rào chắn, thu dọn mặt bằng và hoàn trả hạ tầng giao thông.