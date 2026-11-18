Lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện phân luồng. (Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 18/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 19/11/2026 đến 31/5/2027, thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Trần Hưng Đạo và đường Quán Sứ cho các phương tiện đi qua khu vực nhà ga S12, đường chuyển làn và Gara thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Cụ thể, đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Yết Kiêu đến đường Quán Sứ) tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện xe máy và 1 chiều cho các phương tiện ôtô (hướng từ Yết Kiêu đi Quán Sứ).

Đường Quán Sứ (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Trần Hưng Đạo) tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện xe máy và 1 chiều cho các phương tiện ô tô (hướng từ đường Trần Hưng Đạo đi Lý Thường Kiệt). Các hướng giao thông khác theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng phương án chi tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn trả tối đa diện tích mặt đường phục vụ giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông xung quanh khu vực rào chắn.

Cùng với đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền trước khi thực hiện để hướng dẫn và cảnh báo các phương tiện lưu thông qua khu vực thi công; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ dân phố bị ảnh hưởng tuyên truyền, thông tin về dự án, phương án tổ chức thi công, tiến độ thi công để nhân dân biết chủ động công việc, đồng thuận với chủ đầu tư khi thi công dự án.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cũng triển khai công tác bổ sung hệ thống biển báo và biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa theo đúng nội dung phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và thuận lợi cho các phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực rào chắn; tiếp tục rà soát đề xuất thu gọn diện tích rào chắn hoàn trả kết cấu mặt đường phục vụ công tác tổ chức giao thông tại các vị trí nhà ga của dự án.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Đồng thời, hướng dẫn Chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại nút Quán Sứ-Lý Thường Kiệt và các nút lân cận cho phù hợp với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông.

Đối với Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông, Công an thành phố và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Song song với đó, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao xung quanh khu vực rào chắn./.