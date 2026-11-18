Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh tổ chức giao thông được triển khai tại khu vực nhà ga S12, đường chuyển làn và Gara thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội, trên địa bàn phường Cửa Nam.

Cụ thể, trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ đường Yết Kiêu đến đường Quán Sứ, các phương tiện xe máy được phép lưu thông hai chiều. Trong khi đó, ô tô chỉ được lưu thông một chiều theo hướng từ đường Yết Kiêu đi đường Quán Sứ.

Đối với đường Quán Sứ, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Trần Hưng Đạo, xe máy cũng được tổ chức lưu thông hai chiều. Ô tô chỉ được đi một chiều theo hướng từ đường Trần Hưng Đạo đi đường Lý Thường Kiệt.

Các hướng giao thông khác trong khu vực tiếp tục thực hiện theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

CSGT Hà Nội phân luồng giao thông.

Phương án điều chỉnh trên được áp dụng trong thời gian rào chắn, thi công dự án, bắt đầu từ ngày 19/11/2026 và dự kiến kết thúc vào ngày 31/5/2027.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thi công xây dựng phương án chi tiết, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả tối đa diện tích mặt đường phục vụ giao thông.

Chủ đầu tư cũng có trách nhiệm bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa để người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình. Đồng thời, bổ sung biển cấm dừng, đỗ xe trên các tuyến đường xung quanh khu vực rào chắn nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc.

Đáng chú ý, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sẽ phối hợp với Công an thành phố điều chỉnh pha đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Quán Sứ - Lý Thường Kiệt và các nút lân cận, bảo đảm phù hợp với lưu lượng phương tiện sau khi tổ chức lại giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội được đề nghị phối hợp hướng dẫn, phân luồng phương tiện, tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên các tuyến đường và nút giao liên quan.

UBND phường Cửa Nam cũng được đề nghị bố trí lực lượng phối hợp điều tiết giao thông; kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, dừng đỗ phương tiện trái phép gây cản trở giao thông.

Sở Xây dựng giao các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình giao thông trong khu vực, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế.

Việc tổ chức lại giao thông tại hai tuyến đường Trần Hưng Đạo và Quán Sứ nhằm bảo đảm điều kiện thi công các hạng mục của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân trong khu vực.