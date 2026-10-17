Hà Nội điều chỉnh giao thông đường Nghi Tàm, Âu Cơ từ 21/10, người dân đi lại thế nào?

Rào chắn trên đường Nghi Tàm, Âu Cơ

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, đoạn từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa (giai đoạn 3). Phương án được triển khai từ ngày 21/10 đến khi có thông báo tiếp theo.

Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ thi công cầu Tứ Liên. Ảnh minh hoạ.

Theo phương án, trên đường Nghi Tàm, cơ quan chức năng bổ sung rào tôn cố định trên toàn bộ dải phân cách giữa, đoạn từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến đối diện số 187 đường Nghi Tàm, phục vụ thi công mố trụ và tường chắn sau mố. Khu vực rào chắn dài khoảng 150m, rộng từ 21-22m, khiến bề rộng mặt đường còn lại từ 6-7,5m.

Tương tự, trên đường Âu Cơ, dải phân cách giữa cũng được rào chắn cố định trên đoạn dài khoảng 150m, rộng từ 16-17m để phục vụ thi công. Bề rộng mặt đường còn lại từ 6-7,5m.

Để giảm áp lực giao thông trong khu vực thi công, Sở Xây dựng tổ chức lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện trên phố Yên Phụ nhỏ, đoạn từ nút giao Nghi Tàm đến đường Thanh Niên. Đồng thời, đường Nghi Tàm được tổ chức lưu thông một chiều trên đoạn từ ngõ 276 Nghi Tàm đến lối mở tạm giữa trụ N1-T3 và N1-T4.

Đường tạm công trường của dự án, đoạn từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ, cũng được tổ chức lưu thông một chiều.

Đáng chú ý, xe khách trên 16 chỗ và xe tải, trừ phương tiện phục vụ thi công dự án, bị cấm hoạt động trên tuyến Nghi Tàm và Yên Phụ nhỏ, đoạn từ Khách sạn Thăng Lợi đến đường Thanh Niên.

Hướng dẫn lộ trình qua khu vực thi công

Đối với phương tiện từ cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố, sau khi đến cuối đường Âu Cơ giao với đường Nghi Tàm, các phương tiện được hướng dẫn đi vào phố Yên Phụ nhỏ, sau đó ra nút giao Thanh Niên - Yên Phụ để tiếp tục hành trình.

Ở chiều ngược lại, phương tiện từ nút giao Thanh Niên - Yên Phụ đi cầu Nhật Tân có thể lựa chọn một trong hai hướng tại khu vực ngõ 276 Nghi Tàm. Hướng thứ nhất đi qua làn đối diện của đường Nghi Tàm và lối mở tạm giữa trụ N1-T3, N1-T4. Hướng thứ hai đi qua đường 5m sát đê, đường tạm công trường và cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ.

Tại nút giao Thanh Niên - Yên Phụ, thành phố đóng dải phân cách giữa trên đường Nghi Tàm - Yên Phụ, khu vực dưới gầm cầu vượt An Dương; đồng thời đóng dải phân cách giữa trên đường Thanh Niên, khu vực nút giao Phó Đức Chính.

Theo đó, phương tiện từ đường Thanh Niên đến trung tâm nút giao phải rẽ phải liên tục về đường Yên Phụ, sau đó quay đầu tại nút giao Cửa Bắc để đi An Dương hoặc Nghi Tàm.

Trong khi đó, phương tiện từ đường An Dương đến trung tâm nút giao chỉ được rẽ phải về đường Nghi Tàm, rồi quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện số 187 Nghi Tàm để đi Yên Phụ.

Nhiều lộ trình thay thế cho phương tiện đi, đến sân bay Nội Bài

Đối với phương tiện từ sân bay quốc tế Nội Bài đi trung tâm thành phố và chiều ngược lại có nhu cầu qua khu vực thi công, Sở Xây dựng hướng dẫn lựa chọn các lộ trình thay thế.

Cụ thể, phương tiện có thể đi theo tuyến Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Nguyễn Văn Cừ, qua cầu Chương Dương; hoặc theo tuyến Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 5) - cầu Vĩnh Tuy - Nguyễn Khoái. Một lựa chọn khác là đi qua cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3 trên cao.

Ngoài ra, phương tiện có thể đi theo tuyến Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Hoàng Hoa Thám (Thụy Khuê, Trích Sài) để vào trung tâm thành phố. Lộ trình thay thế khác là Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - An Dương Vương - Võ Chí Công - Hoàng Hoa Thám.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội hoàn thiện hệ thống biển báo, bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng tại hai đầu khu vực thi công và kịp thời xử lý khi xảy ra ùn tắc. Các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình giao thông để điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế.

Người tham gia giao thông được khuyến cáo chú ý hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, nhất là trong thời gian đầu triển khai phương án, nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc quanh khu vực thi công cầu Tứ Liên.