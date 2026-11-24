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Cụ thể, đóng nút đèn dải phân cách giữa trên đoạn nút giao ngõ 541 đường Cổ Linh. Các phương tiện tham gia giao thông lưu thông đi thẳng liên tục qua nút đèn tín hiệu theo cả hai chiều và quay đầu tại điểm mở tiếp.

Đồng thời, rào chắn cố định dải phân cách giữa và một phần đường bên trái và bên phải đường Cổ Linh (đoạn từ ngõ 541 đường Cổ Linh đến nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), chiều dài khoảng 360m để thi công hạng mục công trình, mặt đường còn lại bên trái và bên phải tuyến đường Cổ Linh sau khi rào chắn trung bình 9,0m để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn.

Các phương tiện phục vụ thi công dự án chỉ được phép ra ngoài phạm vi rào chắn vào buổi tối từ 22h tối ngày hôm trước đến trước 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng ngày hôm sau, các phương tiện phục vụ thi công của dự án phải di chuyển về nơi tập kết và không được dừng đỗ trên phạm vi thi công gây ùn tắc giao thông.

Trong các ngày Lễ, Tết, các ngày diễn ra lễ hội trên địa bàn đang thi công hoặc khi có yêu cầu của đơn vị chức năng để đảm bảo an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy thi công, vật liệu xây dựng, đất đá thải… tại công trường và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp Ban quản lý hạ tầng phường Long Biên hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Quản lý dự án Hạ tầng phường Long Biên và nhà thầu thi công tổ chức hệ thống cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông suốt quá trình thực hiện. Cụ thể, tại khu vực thi công phải bố trí ba lớp cảnh báo từ xa bằng biển báo I.441 tại các khoảng cách 200m, 100m và 50m; hệ thống rào chắn phải được gắn dải phản quang và đèn nháy cảnh báo xoay vào ban đêm.

Các đơn vị thi công có trách nhiệm bố trí nhân sự phối hợp chặt chẽ lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an địa phương và Ủy ban nhân dân phường Long Biên để hướng dẫn phương tiện, tổ chức phân luồng từ xa, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tiến độ thi công dự án.