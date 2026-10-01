Ngày 1/10, nhằm phục vụ thi công dự án sửa chữa kết cấu nhịp, gối, trụ đảm bảo an toàn khai thác cầu Thanh Trì, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông cầu Thanh Trì, để đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc giao thông.

Cụ thể, điều chỉnh tốc độ lưu thông tối đa cho phép giảm dần xuống 40km/h khi qua khu vực thi công. Về việc thay thế dải phân cách giữa làn ô tô và làn xe máy thực hiện rào chắn 3,5m/4m làn ô tô giáp dải phân cách và 1m/3,7m làn xe máy mỗi chiều tại vị trí thi công. Các phương tiện di chuyển trên phần mặt đường còn lại.

Hà Nội điều chỉnh giao thông cầu Thanh Trì để thi công sửa chữa. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Đối với việc thi công sửa chữa dải phân cách giữa thực hiện rào chắn 3,5m/3,5m làn ô tô giáp dải phân cách giữa cùng chiều thi công và rào chắn 1m/3,5m làn ô tô ngược chiều. Các phương tiện di chuyển trên phần mặt đường còn lại.

Khi đơn vị thi công sửa chữa khe co giãn chia làm 3 phân đoạn theo mặt cắt ngang đường như sau: Sửa chữa khe co giãn phân đoạn thuộc phạm vi làn ô tô tiếp giáp dải phân cách giữa hai đơn nguyên sẽ rào chắn phạm vi thi công rộng 6,8m/11,3m, các phương tiện trong làn ô tô di chuyển trên phần mặt đường còn lại, làn xe máy di chuyển bình thường.

Cùng với đó, sửa chữa khe co giãn thuộc phạm vi làn ô tô tiếp giáp dải phân cách giữa làn ô tô và làn xe máy rào chắn phạm vi thi công rộng 5,3m/11,3m, các phương tiện trong làn ô tô di chuyển trên phần mặt đường còn lại, làn xe máy di chuyển bình thường.

Sửa chữa khe co giãn phân đoạn thuộc phạm vi làn ô tô tiếp giáp dải phân cách giữa làn ô tô và làn xe máy và làn xe máy rào chắn phạm vi thi công rộng 4,1m (bao gồm 3,7m toàn bộ làn xe máy + 0,4m làn ô tô); Bố trí 2m của làn ô tô tiếp giáp để cho các phương tiện xe máy lưu thông, ô tô di chuyển trên phần mặt đường còn lại.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn, hoàn thiện xong mới được thi công sang phân đoạn tiếp theo. Thời gian thi công từ 21h đến 5h (thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt đường trước 5 giờ) và thi công đến ngày 25/12/2026.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) chỉ đạo bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn phân luồng các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường.

UBND phường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Long Biên, xã Bát Tràng chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; phối hợp với tuyên truyền đến nhân dân phương án phân luồng giao thông, tiến độ, thời gian thi công.

Đồng thời, UBND các phường cũng tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hiệu từ xa (cách vị trí thi công 500m, 100m và 50m). Tại vị trí thi công bố trí đầy đủ hệ thống đảm bảo an toàn giao thông; bố trí đèn chiếu sáng toàn bộ khu vực công trường, đèn cảnh báo ban đêm đặc biệt là khu vực ra vào.

Tại điểm ra, vào công trường phải bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết khi đủ điều kiện an toàn mới cho người, phương tiện ra khỏi cổng trường; đảm bảo khoảng cách tối thiểu đoạn chuyển làn theo quy định cho các phương tiện chuyển hướng vòng tránh qua vị trí thi công, ra vào công trường; dùng cọc tiêu, chóp nón để dẫn hướng các phương tiện vòng tránh qua phạm vi thi công.

Ngoài ra, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, các đơn vị quản lý đường bộ, và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tổ chức phân luồng giao thông tại chỗ và phân luồng từ xa cho các phương tiện giao thông theo nội dung phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình.

Song song với đó bố trí nhân lực trực chốt để hướng dẫn giao thông, phối hợp các lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng chỉ đạo nhà thầu thi công theo đúng biện pháp thi công đã được phê duyệt, an toàn lao động trong quá trình thi công; đảm bảo an toàn cho các công trình ngầm, nổi quanh khu vực thi công; hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố hư hỏng công trình quanh khu vực với nguyên nhân do thi công gây ra.

Trong quá trình thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường và thoát nước của khu vực thi công; có phương án ứng trực, lập chốt tại 2 đầu cầu, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện máy móc để phối hợp khi có sự cố gây ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông, cung cấp đầy đủ số điện thoại liên lạc với các lực lượng chức năng... để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng giao Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội điều chỉnh điểm dừng chờ xe buýt bị ảnh hưởng (nếu có); thông báo cho các xí nghiệp vận hành xe buýt nắm bắt được phương án điều chỉnh tổ chức giao thông để lưu thông theo quy định./.