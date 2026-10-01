Hà Nội điều chỉnh giao thông cầu Thanh Trì

Cụ thể, điều chỉnh tốc độ lưu thông tối đa cho phép giảm dần xuống 40km/h khi qua khu vực thi công. Đối với việc thay thế dải phân cách giữa làn ô tô và làn xe máy thực hiện rào chắn 3,5m/4m làn ô tô giáp dải phân cách và 1m/3,7m làn xe máy mỗi chiều tại vị trí thi công. Các phương tiện di chuyển trên phần mặt đường còn lại.

(Ảnh: Sóng Hữu)

Đối với việc thi công sửa chữa dải phân cách giữa, thực hiện rào chắn 3,5m/3,5m làn ô tô giáp dải phân cách giữa cùng chiều thi công và rào chắn 1m/3,5m làn ô tô ngược chiều. Các phương tiện di chuyển trên phần mặt đường còn lại.

Việc sửa chữa khe co giãn được chia làm 3 phân đoạn theo mặt cắt ngang đường như sau: Sửa chữa khe co giãn phân đoạn thuộc phạm vi làn ô tô tiếp giáp dải phân cách giữa hai đơn nguyên sẽ rào chắn phạm vi thi công rộng 6,8m/11,3m, các phương tiện trong làn ô tô di chuyển trên phần mặt đường còn lại, làn xe máy di chuyển bình thường.

Cùng với đó, sửa chữa khe co giãn thuộc phạm vi làn ô tô tiếp giáp dải phân cách giữa làn ô tô và làn xe máy rào chắn phạm vi thi công rộng 5,3m/11,3m, các phương tiện trong làn ô tô di chuyển trên phần mặt đường còn lại, làn xe máy di chuyển bình thường.

Sửa chữa khe co giãn phân đoạn thuộc phạm vi làn ô tô tiếp giáp dải phân cách giữa làn ô tô và làn xe máy và làn xe máy rào chắn phạm vi thi công rộng 4,1m (bao gồm 3,7m toàn bộ làn xe máy + 0,4m làn ô tô); bố trí 2m của làn ô tô tiếp giáp để cho xe máy lưu thông, ô tô di chuyển trên phần mặt đường còn lại.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn, hoàn thiện xong mới được thi công sang phân đoạn tiếp theo. Thời gian thi công từ 21h đến 5h (thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt đường trước 5 giờ) và thi công đến ngày 25/12/2026.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) chỉ đạo bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn phân luồng các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường.

UBND phường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Long Biên, xã Bát Tràng chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; phối hợp tuyên truyền đến nhân dân phương án phân luồng giao thông, tiến độ, thời gian thi công.

Đồng thời, UBND các phường cũng tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được yêu cầu bố trí biển báo từ xa tại các vị trí cách công trường 500m, 100m và 50m; tổ chức chiếu sáng, cảnh báo ban đêm, bố trí nhân lực tại cổng công trường và trực chốt hai đầu cầu. Khi xảy ra ùn tắc hoặc sự cố, các lực lượng phải kịp thời phối hợp xử lý, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người, phương tiện.