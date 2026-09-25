Hà Nội điều chỉnh điểm quay đầu trên đường Cổ Linh từ 27/9

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại các điểm quay đầu trên đường Cổ Linh, phường Long Biên, sẽ được thực hiện từ ngày 27/9/2026 cho đến khi có thông báo thay thế.

Cụ thể, tại điểm mở dải phân cách quay đầu trên đường Cổ Linh, đối diện ngõ 64 Cổ Linh, cấm ô tô quay đầu, rẽ trái trong các khung giờ cao điểm. Thời gian cấm vào buổi sáng từ 6h30 đến 8h30, buổi chiều từ 16h30 đến 18h30.

Trong thời gian trên, các phương tiện ô tô có nhu cầu quay đầu sẽ phải di chuyển đến điểm mở dải phân cách tiếp theo.

Hà Nội điều chỉnh các điểm quay đầu trên đường Cổ Linh để phục vụ thi công hầm chui nút giao Cổ Linh.

Cũng trên đường Cổ Linh, tại điểm mở dải phân cách quay đầu giao với đường Trần Đăng Khoa, Sở Xây dựng tổ chức cấm xe khách và xe có tải trọng toàn bộ trên 3,5 tấn quay đầu.

Các phương tiện thuộc nhóm này sẽ phải quay đầu tại điểm mở dải phân cách tiếp theo, nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực nút giao.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng yêu cầu bổ sung biển chỉ dẫn trên đường Đàm Quang Trung, đoạn giao phố Vũ Lập, hướng dẫn các phương tiện đi Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ thực hiện theo phương án tổ chức giao thông mới.

Phương án điều chỉnh được triển khai trong bối cảnh dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh đang được thi công. Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh nhằm phục vụ thi công, đồng thời hạn chế nguy cơ ùn tắc trên đường Cổ Linh và khu vực lân cận.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chỉ đạo các đơn vị quản lý tổ chức cắm biển báo theo phương án mới, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội theo dõi, đánh giá tình hình giao thông sau khi điều chỉnh.

Ban Quản lý dự án được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, đặc biệt tại khu vực nút giao, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Phòng Kiểm tra thuộc Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, phân luồng phương tiện.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội được đề nghị phối hợp điều tiết giao thông, tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến.

UBND phường Long Biên cũng được đề nghị bố trí lực lượng phối hợp điều tiết giao thông, đồng thời kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe trái phép và các vi phạm có nguy cơ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Trong thời gian thực hiện phương án, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên đường Cổ Linh và khu vực lân cận. Trường hợp phát sinh bất cập, phương án tổ chức giao thông sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.