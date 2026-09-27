Hà Nội: Điều chỉnh điểm quay đầu trên đường Cổ Linh để thi công hầm chui

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh. Phương án được áp dụng từ 27/9 cho đến khi có thông báo thay thế.

Điều chỉnh, tổ chức giao thông tại một số điểm mở dải phân cách quay đầu trên đường Cổ Linh để thi công hầm chui. Ảnh minh họa.

Tại điểm mở dải phân cách đối diện ngõ 64 Cổ Linh, ô tô sẽ không được quay đầu, rẽ trái trong hai khung giờ cao điểm từ 6h30’ - 8h30’ và từ 16h30’ - 18h30'.

Trong thời gian này, các phương tiện được hướng dẫn quay đầu tại điểm mở dải phân cách tiếp theo nhằm hạn chế ùn tắc.

Ở điểm mở dải phân cách giao với đường Trần Đăng Khoa, xe khách và xe có tổng trọng tải trên 3,5 tấn cũng không được quay đầu. Các phương tiện này phải sử dụng điểm quay đầu tiếp theo.

Sở Xây dựng bổ sung biển chỉ dẫn trên đường Đàm Quang Trung, đoạn giao phố Vũ Lập để hướng dẫn phương tiện đi Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ thực hiện theo phương án tổ chức giao thông mới.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm tổ chức cắm biển báo và phối hợp đánh giá tình hình sau điều chỉnh.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội cần đẩy nhanh thi công, nhất là tại khu vực nút giao để sớm giảm ảnh hưởng đến giao thông.