Hà Nội diễn tập thực binh bắn đạn thật trong tác chiến phòng không
Sáng 27/11, tại thành phố Bắc Ninh, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững (VK-26) Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân chủng Phòng không - Không quân và các đơn vị tổ chức diễn tập thực binh bắn đạn thật trong diễn tập tác chiến phòng không Thủ đô.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo. Cùng tham dự có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-dien-tap-thuc-binh-ban-dan-that-trong-tac-chien-phong-khong-246261127115936906.htm