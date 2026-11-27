Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo diễn tập. Ảnh: Đình Hiệp

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng dự diễn tập. Ảnh: Đình Hiệp

Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo diễn tập. Ảnh: Đình Hiệp

Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập VK-26; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...

Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố.

Theo Ban tổ chức, cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với Quân chủng Phòng không - Không quân và các lực lượng trong chuẩn bị, thực hành tác chiến phòng không bảo vệ Thủ đô.

Diễn tập thực binh bắn đạn thật trong tác chiến phòng không bảo vệ Thủ đô. Ảnh: Đình Hiệp

Theo phương án diễn tập, tình huống giả định địch tiến công hỏa lực đường không vào miền Bắc, tập trung địa bàn Hà Nội, với hướng tiến công chủ yếu từ Đông Nam và hướng thứ yếu từ Tây Nam.

Các lực lượng tổ chức thế trận phòng không nhiều tầng, nhiều hướng, liên hoàn; triển khai trinh sát, quan sát, phát hiện, thông báo, báo động, gây nhiễu, chế áp và tiêu diệt phương tiện tiến công đường không của địch từ xa đến gần.

Diễn tập thực binh bắn đạn thật trong tác chiến phòng không bảo vệ Thủ đô. Ảnh: Đình Hiệp

Phần thực binh bắn đạn thật diễn ra trong 40 phút, gồm 3 giai đoạn: Trinh sát, quan sát, phát hiện, thông báo, báo động; thực hành đánh địch tiến công hỏa lực theo các hướng; khắc phục hậu quả sau các đợt tập kích.

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, xử trí tình huống, góp phần xây dựng thế trận phòng không nhân dân vững chắc, bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc chỉ đạo diễn tập. Ảnh: Đình Hiệp

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương lực lượng vũ trang Thủ đô và các đơn vị phối hợp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập; đồng thời nhấn mạnh đây là cuộc diễn tập có nhiều đổi mới về phương pháp, cách đánh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các quân khu, quân đoàn, quân chủng và đơn vị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án tác chiến, đặc biệt là nâng cao khả năng phát hiện, đánh chặn phương tiện bay không người lái (UAV).

Trong đó, cần kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong tuần tra, trinh sát, phát hiện vị trí lắp đặt, điều khiển UAV; đồng thời nghiên cứu, triển khai các phương tiện chế áp, vô hiệu hóa UAV, không chỉ sử dụng hỏa lực súng, đạn.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, công tác diễn tập phải sát thực tế chiến đấu, chú trọng bảo đảm an toàn cho bộ đội. Các địa phương cần quan tâm quy hoạch, xây dựng hệ thống công trình ngầm, hầm trú ẩn, sở chỉ huy và đường thoát hiểm ở cả cấp xã, phường, đáp ứng yêu cầu phòng thủ, bảo vệ nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tham dự diễn tập. Ảnh: Đình Hiệp

Đại tướng Phan Văn Giang động viên các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Đình Hiệp

Đối với nội dung diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu xây dựng tình huống sát thực tế, bảo đảm thông tin tình báo, tình huống giả định và hình ảnh minh họa phù hợp; tổ chức đội hình UAV, các tầng bay và phương án đánh chặn trực quan, sinh động hơn.

Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tiếp tục nghiên cứu, cải tiến vũ khí, trang bị, phát huy hiệu quả các sản phẩm của công nghiệp quốc phòng, bảo đảm tính thực tiễn và an toàn trong huấn luyện, diễn tập.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, diễn tập phải thực chất, sát với yêu cầu tác chiến hiện đại, qua đó giúp các lực lượng rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.