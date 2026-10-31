Hà Nội: Diện mạo đoạn đường 'đau khổ' sau khi giải phóng mặt bằng

Từ nhiều năm nay, ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) đoạn nối từ đường Nguyễn Khang đến đường Thành Thái đã trở thành điểm đen về ùn tắc giao thông.

Từ cuối tháng 6/2026, UBND phường Cầu Giấy tổ chức giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang đoạn từ phố Thành Thái đến đường Nguyễn Khang, thông với Vành đai 2,5.

Ghi nhận của Người Đưa Tin đến nay, sau nhiều năm ùn tắc, xuống cấp, con ngõ "đau khổ" 381 Nguyễn Khang đã dần thay đổi diện mạo khi dự án mở rộng đường bước vào giai đoạn thi công hạ tầng.

Ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) đoạn nối từ đường Nguyễn Khang đến đường Thành Thái dài khoảng 386m từ lâu đã trở thành điểm đen về ùn tắc giao thông cũng như xuống cấp với những ổ gà, ổ voi khiến việc đi lại gặp khó khăn.

Cuối tháng 8/2026, UBND phường Cầu Giấy hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang đoạn từ phố Thành Thái đến đường Nguyễn Khang, thông với Vành đai 2,5.

Ghi nhận của Người Đưa Tin đến nay, sau khi các công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng được tháo dỡ, mặt bằng tuyến ngõ dần được mở rộng.

Theo đó, khu vực dự án đã chuyển sang giai đoạn thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Trên công trường, công nhân cùng máy móc, thiết bị tập trung triển khai các hạng mục. Nhiều vị trí được đào mở để thi công hệ thống thoát nước.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đang từng bước được triển khai trước khi hoàn thiện mặt đường và những công trình phụ trợ.

Quan sát từ trên cao, phạm vi thi công hiện rõ trên toàn tuyến.

Để triển khai công trình, gần 7.500m² đất thuộc phạm vi dự án đã được thu hồi, liên quan đến 103 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, phần lớn là đất ở.

Theo thiết kế, tuyến ngõ được mở rộng với mặt cắt ngang khoảng 21,25m, gồm lòng đường rộng 11,25m và vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 5m.

Dự án còn đầu tư hệ thống chiếu sáng, cây xanh và hệ thống thoát nước, đấu nối với mạng lưới thoát nước chung của thành phố. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước được kỳ vọng cải thiện khả năng tiêu thoát nước tại ngõ 381 Nguyễn Khang và khu vực phố Hoa Bằng, nơi tình trạng úng ngập đã tồn tại trong nhiều năm.

Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026, đồng thời khớp nối với đường Vành đai 2,5 đoạn qua khu đô thị mới Dịch Vọng.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối với phố Thành Thái và khu vực Duy Tân, góp phần tăng khả năng lưu thông giữa các trục Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3.