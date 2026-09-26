Hà Nội: Diện mạo cầu Đuống mới, vừa hợp long

VIDEO: Cầu khoảng 1.850 tỷ đồng chính thức hợp long, tăng tốc về đích cuối năm.

Cầu đường bộ vượt sông Đuống dài 382 m, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, kết hợp hệ dây văng.

Sau gần 3 năm thi công, ngày 20/9 vừa qua, cầu Đuống đã chính thức hợp long. Phần cầu chính đã đạt hơn 97% khối lượng, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị thi công hướng tới mục tiêu thông xe vào cuối năm nay.

Sau hợp long, các hạng mục hoàn thiện như lan can, bê tông nhựa mặt cầu… sẽ tiếp tục được nhà thầu tăng tốc triển khai.

Với tổng mức đầu tư khoảng 1.850 tỷ đồng, dự án gồm cầu đường sắt dài khoảng 1.000m và cầu đường bộ dài khoảng 700m. Điểm nhấn kiến trúc của công trình là phương án kết hợp kết cấu cầu vòm thép dây văng hiện đại, vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan trên sông Đuống.

Hiện công trường đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, các nhà thầu tăng tốc thi công những hạng mục còn lại, hướng tới mục tiêu thông xe vào cuối năm.

Những ngày cuối tháng 9, trên công trường, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của nhịp chính vượt sông, cơ bản hoàn thành giai đoạn hợp long. Hiện tại nhà thầu cho biết, tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình vẫn phụ thuộc vào mặt bằng thi công cầu dẫn.

Khi mặt bằng được bàn giao đầy đủ, các mũi thi công có thể đồng loạt triển khai, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối năm.

Công trình xây dựng cách cầu Đuống hiện hữu khoảng 100m về hạ lưu sông được kỳ vọng sẽ thay thế cây cầu cũ hơn 120 năm tuổi. Khi hoàn thiện, cầu Đuống mới không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn tạo thêm dư địa phát triển đô thị khu vực phía Đông Hà Nội.