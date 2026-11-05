Hà Nội điểm tên 9 dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ, có công trình chưa thể thi công

Hàng loạt dự án chậm tiến độ vì vướng giải phóng mặt bằng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo UBND TP về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, trong đó chỉ ra 9 dự án có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo.

Danh sách gồm: cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình); cầu Ngọc Hồi; cầu Vân Phúc; đường Vành đai 3 qua địa bàn Đông Anh; Quốc lộ 6 (đoạn Hà Đông - Xuân Mai); đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3; cầu Thượng Cát; đường kết nối cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, nguyên nhân chủ yếu khiến các dự án chậm tiến độ là khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Những vướng mắc này khiến sản lượng thi công tại nhiều công trình chưa đáp ứng kế hoạch điều chỉnh.

Hình ảnh tuyến đường Quốc lộ 6 qua phường Yên Nghĩa đang được triển khai mở rộng.

Đáng chú ý, dự án đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú hiện còn tới 101,4ha chưa được bàn giao mặt bằng. Đây là một trong những điểm nghẽn lớn nhất, khiến sản lượng thi công vẫn ở mức 0%, trong khi kế hoạch điều chỉnh đặt ra là 0,7%.

Tại đoạn Vành đai 3,5 từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32, diện tích còn vướng mặt bằng là 2,16ha, sản lượng thi công mới đạt 4,1% kế hoạch điều chỉnh.

Một dự án khác cũng rơi vào tình trạng đình trệ là đường Tây Thăng Long, đoạn Phạm Văn Đồng - Văn Tiến Dũng. Theo báo cáo, dự án chưa phát sinh sản lượng thi công mới, giá trị thực hiện vẫn dừng ở mức 245,83 tỷ đồng, tương đương 59,3%. Hiện công trình đang tạm dừng thi công để thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng.

Trong khi đó, dự án nâng cấp, mở rộng đường 70, đoạn Trịnh Văn Bô - Nam Từ Liêm, mới đạt 8,2% kế hoạch điều chỉnh. Diện tích chưa giải phóng mặt bằng còn 17,46ha, tập trung tại phường Tây Mỗ (4,27ha), phường Xuân Phương (11,27ha) và xã Sơn Đồng (1,91ha). Theo dự kiến, công tác giải phóng mặt bằng phải đến quý II/2027 mới hoàn thành.

Tại dự án đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt 88,6%, còn khoảng 3,66ha chưa bàn giao. Vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất do quá trình mua bán, chuyển nhượng qua nhiều chủ.

Dự án đường kết nối cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cũng còn khoảng 4,22ha chưa giải phóng mặt bằng tại xã Đông Anh. Diện tích này liên quan đến đất quốc phòng, đất nông nghiệp, công tác tái định cư và mặt bằng đoạn cuối tuyến.

Các dự án cầu vượt sông Hồng cũng chưa thể giải quyết dứt điểm những vướng mắc về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật.

Cụ thể: cầu Ngọc Hồi đã hoàn thành 99% khối lượng giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, song phía tỉnh Hưng Yên vẫn còn 0,53ha chưa bàn giao, cùng 17 ngôi mộ và một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời.

Cầu Thượng Cát còn 1,701ha phải giải phóng mặt bằng bổ sung tại xã Thiên Lộc. Sở Xây dựng xác định đây là một trong những vị trí đường găng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

Đối với cầu Vân Phúc, dự án còn vướng 1,48ha mặt bằng bổ sung và chưa di chuyển được hệ thống điện trung thế, hạ thế trên địa bàn xã Phúc Thọ.

Yêu cầu đôn đốc tiến độ hằng tuần, tập trung gỡ vướng mặt bằng

Bên cạnh những dự án chậm tiến độ, báo cáo của Sở Xây dựng cũng ghi nhận một số công trình có kết quả thi công tích cực, vượt kế hoạch điều chỉnh như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở và đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng.

Các dự án cầu Tân Phú và tuyến đường số 5 vào Trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây cơ bản bám sát kế hoạch. Tuy nhiên, phần lớn các dự án giao thông trọng điểm còn lại có sản lượng thi công thấp hơn tiến độ điều chỉnh. Tổng hợp đánh giá cho thấy có 9 dự án chậm trên 10 điểm phần trăm so với tiến độ yêu cầu.

Hình ảnh thi công cầu Tân Phú.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các xã, phường còn vướng mắc tập trung xác nhận nguồn gốc đất, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng sạch, liên tục cho chủ đầu tư.

Các địa phương được đề nghị ưu tiên tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, công trình công cộng, diện tích giải phóng mặt bằng bổ sung và các dự án chậm bàn giao mặt bằng. Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết, định kỳ hằng tuần báo cáo kết quả để phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc.

Đối với việc di dời hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị quản lý hạ tầng và chủ đầu tư khẩn trương di dời, hoàn trả các công trình điện, cấp nước, viễn thông và hạ tầng liên quan. Những vị trí giao cắt với đường sắt, đê điều và công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành cũng cần được đẩy nhanh xử lý.

Sở Xây dựng đồng thời kiến nghị các sở, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thẩm định, điều chỉnh dự án, bố trí vốn, giải ngân, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cơ chế hợp đồng và cấp phép thi công.

Với các chủ đầu tư có dự án chậm hoặc có nguy cơ không bảo đảm tiến độ, Sở yêu cầu tăng cường đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư; bổ sung mũi thi công, điều chuyển khối lượng đối với nhà thầu chậm tiến độ và tổ chức thi công ngay tại những khu vực đã có mặt bằng.

Ngoài ra, các chủ đầu tư, nhà thầu phải khẩn trương khắc phục những tồn tại về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại công trường; bổ sung cầu rửa xe, rào chắn, biển báo, đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm và nhân lực phân luồng giao thông, không để bùn đất kéo ra đường công cộng.

Sở Xây dựng đề nghị tiếp tục đưa các dự án chậm tiến độ, có nguy cơ không hoàn thành đúng kế hoạch vào diện theo dõi, đôn đốc hằng tuần; kịp thời báo cáo UBND TP để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn.