Hà Nội - điểm hẹn điện ảnh, kết nối sáng tạo
Tối 28/11, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII chính thức khai mạc với chủ đề “Điện ảnh – Kết nối – Phát triển”. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và quốc tế tham dự.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-diem-hen-dien-anh-ket-noi-sang-tao-246261129184949692.htm